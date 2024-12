Karla Sofía Gascón se lanzó contra Eugenio Derbez con un duro cuestionamiento tras las críticas sobre su película

En días pasados, Eugenio Derbez protagonizó una polémica por los fuertes juicios que emitió contra Selena Gomez. Esto ya que según su perspectiva, la cantante hizo un papel “indefendible” en “Emilia Pérez”, cinta en la que trabajó con Zoe Zaldaña y Karla Sofía Gascón, quien ya salió en defensa de su compañera e increpó al comediante con una fuerte aseveración.

Karla Sofía Gascón respaldó a Selena Gomez tras los dichos de Eugenio Derbez

La popularidad de Karla Sofía Gascón aumentó considerablemente a raíz de su participación en “Emilia Pérez”, película por la que además está nominada al Globo de Oro. A propósito de esta nominación, la española le concedió una entrevista a CNN, donde conversó con Juan Carlos Arciniegas.

En un determinado momento de esta conversación, la actriz fue cuestionada sobre qué piensa de lo que pasó entre Eugenio Derbez y Selena Gomez, que recientemente se enfrascaron en una polémica discusión. Tratando de conservar la compostura, la artista mencionó que se estos dichos del mexicano se tratan de un criterio y es válido que cada persona tenga un pensamiento propio.

“Es una opinión que cada uno tiene, y la que tenga que tener”, explicó Gascón, que en el pasado formó parte de “Nosotros los nobles” junto a Karla Souza y Gonzalo Vega.

Karla Sofía Gascón salió en defensa de Selena Gomez tras los dichos de Eugenio Derez Instagram, Captura de pantalla

El crudo cuestionamiento de Karla Sofía Gascón a Eugenio Derbez

Pese a que respeta que no a todo el mundo le haya gustado este proyecto, algo que la madrileña quiso dejar claro es que lo que sí le parece incorrecto, es que alguien se retracte de sus propias palabras. En este sentido, Karla Sofía señaló que esto es algo que no le gusta del medio en general, por lo que invitó a Eugenio Derbez a mantenerse fijo en sus posturas, si estas son realmente lo que quiere decir.

“A mí lo que no me gusta de la banda, es cuando dicen una cosa y luego (dicen) la contraria al mismo tiempo. Si has dicho algo, llévalo hasta el final. Si has metido la pata, está bien que pidas perdón o lo que sea, pero si es tu opinión y a ti te parece que es correcto, ¿quién te impide expresarte?”, apuntó.

Karla Sofía Gascón lamentó que Eugenio Derbez no se mantuviera fiel a sus palabras Instagram

Finalmente, aseguró que personalmente, sí le diría a algún colega si no le llegaran a gustar sus actuaciones, poniendo como ejemplo que podría hacerle estos comentarios al productor de “Y llegaron de noche”.

“A mí a lo mejor no me gusta lo que hace él, y cuando es eso, se lo digo. ‘Oye, no me ha gustado esto que has hecho’ y ya está. No tengo por qué pedir disculpas solo porque a mí me gusta o no algo”, concluyó la nominada a los Golden Globes, refiriéndose al mensaje de disculpas que el mexicano le dedicó a Selena Gomez después de que explotó la controversia.