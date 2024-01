Victoria Ruffo reapareció tras ser captada en silla de ruedas, ¿qué enfermedad tiene y cuál es el tratamiento?

Victoria Ruffo ha dado bastante de qué hablar en los últimos días por dos noticias: la próxima paternidad de su hijo, José Eduardo Derbez, y un complicado problema de salud que la ha obligado a usar una silla de ruedas, ¿qué pasa con la actriz?

Como te informamos en TVyNovelas, “Victoria Ruffo, de 61 años, está muy feliz con la noticia que le dio su hijo de que será papá a sus 31 años junto a su novia, Paola Dalay , de 21 años"; sin embargo, su felicidad no es completa del todo debido a un severo padecimiento.

La “reina de las telenovelas” le reveló a sus fans, a través de un video de Instagram, que está haciendo todo lo posible por tratarse un problema de salud que ya data de varios años atrás sin necesidad de pasar por el quirófano. Es importante recordar que, en julio del 2023, la actriz causó un gran revuelo luego de que fuera captada en silla de ruedas en un evento público.

“Estoy yendo a revisarme lo de mis hernias lumbares, ya me dijo el doctor que ya me salió otra hernia, hazme el favor... Ya me mandaron faja, ya me mandaron un tratamiento, medicinas, y estoy muy bien gracias a Dios ya no me duele tanto”, expresó Victoria Ruffo en su post más reciente. ¿Qué son las hernias lumbares y cuál es el tratamiento a seguir?

¿QUÉ ES UNA HERNIA LUMBAR, EL PADECIMIENTO QUE TIENE VICTORIA RUFFO?

De acuerdo con el portal de la Clínica Universidad de Navarra , “la hernia discal es una enfermedad en la que parte del disco intervertebral se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce un intenso dolor. Si la herniación es voluminosa y comprime todos los nervios que encuentra, puede producir lo que se llama un síndrome de cauda equina, lo cual resulta una urgencia quirúrgica”.

Los expertos médicos señalan, de igual manera, que sólo un 10 por ciento de los casos de hernias discales requieren de cirugía para su tratamiento, priorizándose otras opciones menos invasivas que incluyen el descanso, la medicación y la realización de ejercicios especiales bajo la supervisión de un profesional.

SÍNTOMAS DE UNA HERNIA DISCAL: