Victoria Ruffo se sincera sobre su estado de salud luego de ser captada en silla de ruedas

Victoria Ruffo no ha iniciado bien el 2024.

La querida actriz compartió con sus fans que tiene problemas de salud, después de darse a conocer que su hijo, José Eduardo Derbez, la hará abuela por primera vez.

Victoria Ruffo, de 61 años, está muy feliz con la notica que le dio su hijo de que será papá a sus 31 años junto a su novia, Paola Dalay, de 21 años.

Sin embargo, ‘la queen de las telenovelas’ reveló que presenta complicaciones de salud, pero ya está en un tratamiento médico para evitar entrar al quirófano, como consecuencia de lesiones que viene arrastrando desde hace varios años.

“Estoy empezando el año bien, con doctores, porque estoy yendo a revisarme lo de mis hernias lumbares, ya me dijo el doctor que ya me salió otra hernia, hazme el favor... Ya me mandaron faja, ya me mandaron un tratamiento, medicinas, y estoy muy bien gracias a Dios ya no me duele tanto”, expresó la actriz.

Cabe recordar que en julio de 2023, Victoria Ruffo fue captada en silla de ruedas por medios de comunicación.

“No los espantó, fíjense que tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales, entonces, cuando hay que caminar mucho, no puedo”, mencionó en aquella ocasión la actriz de exitosas telenovelas como ‘Corona de lágrimas’, ‘La Madrastra’, ‘Simplemente María’, entre otras.

¿Qué es una hernia lumbar?

El portal médico MedlinePlus indica que una hernia lumbar ocurre cuando todo o parte de un disco de la columna es forzado a pasar a través de una parte debilitada del disco. Esto puede ejercer presión sobre los nervios cercanos o la médula espinal.

Los síntomas varían dependiendo del lugar de la lesión y pueden incluir lo siguiente: Con un disco herniado en la región lumbar, la persona puede tener dolor punzante en una parte de la pierna, la cadera o los glúteos, y entumecimiento en otras partes.

Con un disco herniado en el cuello, el paciente puede tener dolor profundo cerca o por encima del omóplato o dolor que se irradia al brazo, al antebrazo y a los dedos de la mano. También se puede presentar entumecimiento a lo largo del hombro, el codo, el antebrazo y los dedos de la mano.

