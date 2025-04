Una querida cantante embarazada tuvo que ir al hospital tras una doble caída que se hizo VIRAL: ¿qué pasó?

El pasado viernes 25 de abril, Lele Pons y Guaynaa celebraron la fiesta de revelación de género de su primer bebé. Si bien disfrutaron de la celebración, la cantante e influencer luego reveló que tuvo que ir al hospital al día siguiente.

El inconveniente surgió por una doble caída que sufrió la embarazada, al caer del techo toneladas de pintura rosa que justamente revelaba el sexo del bebé en camino. Lele Pons resbaló, y al querer levantarse, volvió a caer.

¿Por qué fue al hospital Lele Pons?

Tras sus dos caídas, comenzaron a circular rumores de que Lele Pons había tenido que ser hospitalizada, por ello, la sobrina de Chayanne salió a aclarar la situación en entrevista con Javier Ceriani, donde confirmó que sí fue al hospital, pero por el profundo estrés que le provocaron los comentarios negativos en redes sociales.

Lele Pons se cae dos veces en la revelación de sexo de su bebé 👶🏼 pic.twitter.com/VJM6uYGDS5 — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) April 25, 2025

“Físicamente, estoy bien, todo tranquilo, todo perfecto. También estaban ahí dos de las personas que me cuidan en el hospital cuando voy a los chequeos del bebé, estaban en la fiesta, todo super bien, todo perfecto”, contó la artista.

“Fui a chequearme por el estrés el próximo día (de la fiesta) porque yo esa noche la pasé increíble y volví a la casa porque ya estaba todo bien, ya estaba chequeada y el próximo día abro las redes y, sí he tenido esos momentos de odio, pero fue muy diferente esta vez, porque lo que siento yo lo va a sentir en bebé, entonces yo dije: ‘tengo que ir a chequearme, tengo que calmarme, tengo que ir a un lugar a calmarme, a que me ayuden, entonces sí fui ayer a calmarme, tenía que tomar mucha agua porque estaba muy nerviosa, las cosas que me decían eran muy fuertes, y muchas veces te crees todo y fue muy fuerte”, relató.

Lele Pons también señaló que los mensajes positivos que ha recibido también le han servido mucho en estos momentos tan difíciles para ella.

Por último, reveló que buscará ser un poco más privada en estos momentos, ya que ahora no solo puede pensar en ella, también debe considerar lo que es mejor para su bebé.

¿Quién es Lele Pons?

Lele Pons es una cantante venezolana de 28 años que se hizo famosa a través de internet y por ser la sobrina de Chayanne.

En marzo de 2023 celebró su boda con el cantante Guaynaa en una ceremonia millonaria en Miami a la que asistieron varias celebridades, entre ellas Paris Hilton. Y, en marzo pasado, la pareja anunció la feliz noticia de su embarazo.

