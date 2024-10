Una famosa cantante mexicana reveló que fue invitada a las fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs: su estremecedor relato

El terrible caso de Sean “Diddy” Combs sigue generando conversación en redes sociales y el mundo del entretenimiento. Recientemente, te contamos que una mujer acusó al rapero de abuso cuando ella tenía 13 años, sumándose a las más de 120 demandas que actualmente se discuten en el juicio. Bueno, ahora una famosa cantante mexicana, se pronunció para revelar que fue invitada a una de las fiestas de P. Diddy y contó toda su experiencia.

Se trata de Elán, conocida por sus exitosos álbumes “Street Child” y “London Express”, y que cantó junto a Juan Gabriel en una ocasión en el Auditorio Nacional.

¿Qué dijo la cantante Elán sobre las fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs?

Elán suele tener una conexión especial con sus seguidores en TikTok, respondiendo a todas sus dudas sobre su carrera musical y su opinión sobre lo que ocurre en la industria musical.

Ahora, uno de sus fans le preguntó sobre el caso de Sean Diddy Combs, y ella confirmó que, cuando vivió en Los Ángeles, fue invitada a una de sus fiestas, pero aclaró que nunca se encontró con el magante cara a cara. Lo que sí experimentó, fue una extraña sensación junto a las celebridades con las que se reunían.

“Conocí muchas personas cercanas a él, de su círculo, por lo mismo de la industria donde hacíamos reuniones o disqueras. No sé cómo le hice, pero no me llegué a topar con él jamás. Es muy extraño, sobre todo viviendo ahí y teniendo contacto con algunos de ellos”, contó, después de decir que “lo que a ella le salvó fue retirarse” de lugares en donde no se sentía cómoda.

Explicó que, cuando una vez acudió a una de las reuniones en donde estaba Puff Daddy, rápidamente “sintió vibras negativas”, por lo que tomaba la decisión de retirarse y ya no volver: “¡Qué suerte tuve!”. En otro video, confirmó que había asistido a una de las fiestas de Leonardo DiCaprio, pero también se sintió incómoda.

Finalmente, celebró que las víctimas no se quedaran calladas y adelantó que “hay más” celebridades involucradas de las que todos piensan, pero ella evitará hablar sobre el tema, porque ella ya está alejada de la industria estadounidense, a quien llamó “basura”.

¿Quién es la cantante mexicana Elán, que se “salvó” de Sean Diddy Combs?

Elan Sara DeFan es una cantante mexicana de 41 años nacida en Tlaquepaque, Jalisco. Se hizo famosa por sus éxitos musicales que lanzó en el año 2000, con canciones como “Sweet Child”, “What Can Be Done At This Point” y “Shine”.

Sin embargo, actualmente está alejada de los reflectores y se dedica a compartir contenido en TikTok.