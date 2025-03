Una famosa actriz de ‘Harry Potter’ abrió su cuenta para adultos por no poder pagar sus deudas: VIDEO

La actriz cinematográfica británica, Jessie Cave, conocida por su papel de Lavender Brown en las últimas películas de “Harry Potter” , sorprendió a sus miles de fans al anunciar que se unió a OnlyFans para poder recabar dinero y pagar sus deudas.

“Un año. Lo intentaré durante un año. ¿Mi objetivo? Asegurar la casa, cubrir el papel pintado con arsénico y plomo, construir un techo nuevo, etc. El objetivo es salir de las deudas, ¿empoderarme?”, expresó en un video de su pódcast “Before We Break Up Again” publicado en su perfil personal de Instagram, la red social que usará para promocionar su contenido.

¿Cómo será el contenido de la actriz de “Harry Potter”, Jessi Cave, en OnlyFans?

Sin embargo, la famosa actriz de 37 años aclaró que las fotos y videos que subirá a la plataforma no serán de índole sexual, algo muy común, sino que ofrecería a sus suscriptores “los mejores sonidos de cabello de calidad”; es decir, se dedicará al fetiche del cabello.

“Es un fetiche. Fetiche no significa necesariamente sexual”.

Pero, ¿por qué Cave sabe que le comprarán contenido por su cabello? Resulta que notó que, cuando subía post a Instagram, muchos le comentaban sobre el inter´res que tenían sobre este fetiche. Fue así como decidió dar el siguiente paso.

Jessie Cave interpretó a Lavender Brown en “Harry Potter”. (Warner Bros.)

En ese sentido, la actriz dejó claro que quiere ponerse el reto de incomodarse a pesar de que se siente “rara” y que probablemente muchos la van a juzgar.

Luego, bromeó: “¿Acaso mis años de convenciones de Harry Potter fueron en realidad investigación? Siento que estoy haciendo algo malo, algo un poco raro: romper con las reglas de la buena actriz”.

¿Qué famosos y famosas tienen cuenta en OnlyFans?

Jessie Cave no es la única actriz que abrió su OnlyFans en momentos difíciles o simplemente por diversión. Hay un innumerable lista de famosos que están en la plataforma y aprovechan su éxito para ganar millones. Entre ellos:



Cardi B

Bella Thorne

Amber Rose

Karely Ruiz.

Celia Lora.

Yanet García.

Livia Brito.

Romina Marcos.

