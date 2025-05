Un hombre se abalanzó sobre María León en pleno concierto: el VIDEO del angustiante incidente que la puso en riesgo

Lo que debía ser una noche repleta de emociones positivas y buenos recuerdos, se convirtió en una experiencia poco agradable para María León. Esto como consecuencia del incómodo momento que la hizo vivir un hombre que logró burlar a sus guardias y llegó hasta la tarima del evento, quedando a solo unos centímetros de la artista.

Así fue la irrupción de un hombre contra María León EN VIVO

El pasado 24 de mayo, María León se presentó como artista principal en las Fiestas del Pitic 2025, un evento que convocó a miles de fanáticos que esperaban ansiosos por disfrutar de sus canciones. No obstante, esta presentación se vio opacada por la irrupción de una persona ajena al show, quien se lanzó contra la exintegrante de “Playa Limbo” y, de manera completamente imprevista, le arrebató el micrófono.

Ante la mirada atónita de los presentes y de la propia cantante, el hombre se dispuso a pronunciar unas palabras con las que pretendía explicar el origen de su comportamiento. “Gente, es para un taco. No hago daño, yo no le he hecho daño a nadie. Todo el día lavo ahí, yo lavo carros todos los días honradamente”, se escucha en las grabaciones de este incidente, aunque se desconoce cuál era el propósito exacto de su protesta o para quién iba dirigida.

¿Qué pasó con el presunto atacante de María León?

Luego de que pronunciara este inquietante mensaje, el hombre que se lanzó hacia María León durante un concierto, -cuya identidad todavía se desconoce-, fue retirado del escenario por personal de seguridad. De acuerdo con la información que ha circulado en redes sociales sobre este episodio, una vez que lograron controlar al invasor, la artista trató de seguir adelante con la presentación.

Hasta el momento, una de las integrantes de “Juego de Voces 2025" no se ha pronunciado sobre lo sucedido, pero según trascendió en las grabaciones de los asistentes, este incidente no pasó a mayores y no se reportaron mayores daños.