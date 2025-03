Un actor de Marvel, en problemas: filtraron un polémico audio en donde admite haber estrangulado a su exnovia

Jonathan Majors, conocido actor por interpretar el papel de Kang en las películas de Marvel , de nuevo está en problemas por el caso de violencia hacia su exnovia Ahora, filtraron un polémico audio en donde habría admitido que la estranguló.

En mayo de 2023, el famoso actor de Hollywood había caído tras las rejas por la agresión a Grace Jabbari, alejándolo completamente también de su papel como el villano principal de la saga de películas.

¿Jonathan Majors está en problemas por el polémico audio filtrado? (Instagram @theofficialjonathanmajorsfanpg)

Fue declarado culpable en 2024, pero obtuvo la libertad condicional, y en medio de que intentara recuperar su buena imagen, Rolling Stone filtró el material que complicaría su carrera aún más.

¿Qué se escuche en el audio en donde Jonathan Majors supuestamente admite haber estrangulado a su ex novia?

En la grabación de audio, se escucha decir a Majors estarconsciente de lo que hizo, al haber empujado a Jabbari contra un auto y luego haberle apretado el cuello con las manos.

“Me avergüenza haber sido agresivo con una mujer. Nunca he agredido a una mujer; te agredí a ti”.

En el audio, la exnovia respondió: “Me estrangulase y me empujaste contra el coche”. A lo que el actor de 32 años lo admitió: “Sí, todas esas cosas se consideran ‘agresión’, sí. Eso nunca me ha pasado”.

De ser cierto, esta revelación contradice totalmente lo que dijo Majors de manera pública durante el juicio, negando en repetidas ocasiones haber sido violento con la mujer.

Esta contradicción podría poner en jaque su carrera. Hasta ahora, el actor de Hollywood no se ha pronunciado para aclarar la situación. Sin embargo, el audio salió a la luz luego de una entrevista que concedió a The Hollywood Reporter en donde contó su traumática infancia llena de abusos.

¿Quién es Jonathan Majors, el actor de Marvel que generó polémica por agredir a su ex novia?

Jonathan Majors es un actor estadounidense de 35 años que saltó a la fama internacional por varias series y películas como “Territorio Lovecraft”, “Whe We Rise”, “Devolution” y “Más dura será la caída”, pero consiguió la atención del mundo cuando fue anunciado como el villano principal en “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, para repetir el papel que interpretó en “Loki”.

