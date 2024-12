Un actor de Marvel reveló que está viviendo en la calle y pidió ayuda para salir adelante: su triste relato

Dedicarse a la actuación no siempre es sinónimo de tener la vida solucionada. Para muestra, las historias que existen de personalidades que lo perdieron todo después de algún evento que los marcara irreversiblemente, tal como le pasó a un querido actor que formó parte de importantes producciones en Marvel, quien luego de desaparecer por completo del panorama, regresó a los reflectores para contar la pesadilla que ha estado experimentando.

¿Por qué Jack Veal, el actor de ‘Loki’ se quedó sin casa?

A través de un desgarrador video publicado en redes sociales, Jack Veal, una joven promesa de la actuación, se sinceró acerca de la cruda realidad que enfrenta actualmente. De acuerdo con los dichos del histrión, su familia lo sometió a una serie de violencias que detonaron en esta lamentable situación.

“Hola, soy un actor famoso. Tengo 17 años y estoy sin hogar. Puede que me conozcas de ‘Loki’ o ‘The End of the F***ing World”. No he mencionado mucho sobre lo que ha estado pasando en mi vida, pero creo que es tiempo de revelar la verdad”, empezó esta grabación que rápidamente se viralizó.

Al mismo tiempo que mostraba que actualmente se encuentra durmiendo en un tráiler, donde no tiene electricidad ni servicios básicos, Veal habló rápidamente acerca de su contexto familiar y el por qué era tan urgente que saliera de este entorno que le hacía tanto daño, sin importar que eso implicara vagar por las calles de Londres sin un rumbo fijo.

“Sin entrar demasiado en los detalles, yo fui abusado en mi casa. Fue violencia física y abuso emocional, no tuve una buena crianza. He estado batallando con la salud mental, tengo autismo, ADHD (siglas en inglés para Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad; también he sido evaluado porque podría padecer desorden bipolar y psicosis”, detalló Jack.

Finalmente, pidió a todas las personas que visualizaran esta grabación, que le brindaran apoyo para la difusión, con la esperanza de que alguien le ofreciera una solución que cada día se vuelve más desesperante para él. “Estoy desesperado. He estado durmiendo en las calles. No tengo a dónde ir y necesito ayuda. Estoy arrodillado rogándoles que compartan esto”, suplicó, notablemente consternado el actor de ‘Loki’.

Quién es Jack Veal, la estrella de Marvel que confesó estar viviendo en las calles

Jack Veal es un actor británico de 17 años, conocido principalmente por haber formado parte de “Loki”, producción donde tuvo un papel estelar como “Kid Loki”. Inició su trayectoria artística en 2017, cuando se incorporó a “Tin Star” y poco después captó la atención de Netflix para unirse al elenco de “The End of the F***ing World”.

Luego de varios proyectos, llegó su gran oportunidad en el aclamado proyecto de Marvel que le dio fama mundial. Asimismo, su futuro se habría visto empañado por una serie de problemáticas en su entorno personal que lo afectaron directamente y lo obligaron a salirse de su casa.

Jack Veal interpretó a “Kid Loki” en la producción “Loki” de Marvel Captura de pantalla

Luego del triste video que subió a su cuenta de TikTok, donde también aclaró que si bien no ha dejado de actuar, sí se ha enfocado en trabajar como entrenador personal para conseguir dinero, Jack Veal compartió una actualización de su caso.

Esta vez, el joven actor agradeció a quienes se tomaron el tiempo de ofrecerle ayuda, pues un organismo de servicio social para menores se acercó a él y ya está en proceso de que le busquen un lugar para vivir. Por lo que prometió que seguiría dando novedades de cómo se acomoden las cosas para él.