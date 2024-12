Tunden a Yuri por su peculiar reacción a la muerte de Dulce: ¿qué dijo?

La muerte de Dulce, ocurrida el pasado 25 de diciembre, conmocionó por completo al mundo del espectáculo y provocó un gran dolor entre sus seres cercanos, incluyendo varios de los compañeros que hizo a lo largo de su camino en la música. Una de las personalidades que reaccionó a esta noticia fue Yuri, quien aunque quiso tener un buen gesto, terminó siendo duramente juzgada por sus palabras.

¿Qué dijo Yuri de Dulce? El mensaje que hizo enojar al público

A través de un post en su cuenta de Instagram, Yuri se posicionó ante el lamentable fallecimiento de Dulce, quien perdió la vida a los 69 años después de varias semanas en el hospital. Lo que en definitiva no se esperaba, era que lejos de generar empatía, provocó gran molestia entre los admiradores de la artista por una aparente falta de respeto.

“Hoy mis fans me mandaron esto y guauu, qué frágil es la vida familia. Estoy en shock, en ‘Icónica Tour’ era una de mis invitadas y ya no se pudo lograr. Esto me enseña a valorar más el tiempo en familia, a disfrutar más la vida, porque no sabemos cuándo partiremos. Nuestra querida Dulce, llena de vida, fuerte, hermosa, con una voz increíble, disciplinada y hoy ya no está. Hoy he aprendido una gran lección. Amada Dulce, descansa en paz compañera”, fueron las palabras con las que la jarocha se despidió de su colega.

Sin embargo, este mensaje no salió cómo esperaba y las reacciones en redes rápidamente se volcaron en su contra. Y es que para muchos internautas, su dedicatoria no le daba la importancia necesaria al deceso de la intérprete de “Lobo”, sino que únicamente centraba todo el valor en los planes que Yuri ya no podría cumplir.

Por lo que recibió distintos mensajes en los que se le señaló de “insensible” y “egoísta”, pues le señalaron que esta actitud trataba a toda costa de hacer que esta tragedia se tratara solo de ella.

Hasta el momento, la también actriz no se ha pronunciado al respecto y tampoco quiso eliminar el post, como sí lo hizo Lucía Méndez después de que le cuestionaran la sinceridad de la despedida que le escribió a su “comadre”, recordándole que pasaron los últimos años peleadas.