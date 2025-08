Lupita D’Alessio confirma la FECHA exacta de su último concierto: La Leona Dormida se retira

El 14 de noviembre será un día histórico, pues será el último concierto de Lupita D’Alessio, y lo hará en Guadalajara, Jalisco, lugar donde creció en su adolescencia.

La Leona Dormida ha estado de gira en los últimos años agradeciendo al público. Apenas el 10 de mayo le cantó a las mamás en pleno Día de las madres, de forma gratuita, en el Zócalo de la CDMX.

Y aunque tiene varios conciertos programados durante estos meses, el 14 de noviembre será el último. De hecho, este sábado 2 de agosto será su último concierto en el Auditorio Nacional.

En octubre se presenta dos veces en La Maraka, así como en otras ciudades, hasta llegar a Guadalajara para despedirse definitivamente.

“Hay sentimientos encontrados. Satisfecha al mismo tiempo, logré cosas muy padres en estos 55 años; grabe muchos discos, conocí escenarios maravillosos. Tuve altas y bajas, la gente ya conoce mi vida y llegó el momento de descansar”, dijo en entrevista con Televisa Espectáculos.

Confesó que el público la quería en escena, y así lo hizo durante dos años con su Gracias Tour... “pero ya mi cuerpo... Mi música es demandante, vocalmente exige mucho. Y para mí, es irse dignamente”.

En la entrevista realizada por el periodista Jorge Ugalde, dijo: “Hay una línea muy delgada de caer en lo que no está padre. Tengo 71 años, empecé en 1971 y creo que está bien. Soy una mujer realizada, plena, que ha vivido muchas cosas, unas padres y otras no tan padres”.

La cantante habría presentado complicaciones respiratrorias Getty

Un ícono de las mujeres

“No lo hice pensándolo. Se presentan las circunstancias en la vida, con eso me encontré y tienes que salir adelante. O me pegaban delante de mis hijos o me tenía que ir”, recordó en entrevista con Paola Rojas sobre la difícil situación que vivió con Jorge Vargas, quien se quedó con los hijos que habían tenido.