Por qué acusan a Thalía de querer robarse las ideas de Shakira

Thalía ha vuelto a ser noticia gracias a su incursión en el regional mexicano, siguiendo la línea de cantantes como Natanael Cano, Peso Pluma y Christian Nodal; sin embargo, las comparaciones con Shakira no tardaron en aparecer, ¿por qué?

Hace unos días, los fans de Thalía recibieron una agradable sorpresa: el estreno del nuevo sencillo de la mexicana, titulado “Bebé, perdón”, y aunque el video oficial publicado en YouTube ha llegado a superar las 21 mil reproducciones, no todos estuvieron contentos con la canción.

Thalía apostó por regresar a sus raíces latinas con “Bebé, perdón"; sin embargo, no fueron pocos los que calificaron de sospechoso que esta canción saliera sólo unos días después de que Shakira estrenara su exitosa colaboración con Fuerza Regida, “El Jefe” , ¿hubo un robo de ideas ahí?

¿POR QUÉ DICEN QUE THALÍA LE COPIÓ A SHAKIRA?

“Bebé, perdón” ha sido todo un éxito para Thalía ; sin embargo, su incursión en el regional mexicano también generó un intenso debate en redes sociales debido a que muchos consideraron que la mexicana simplemente quiso imitar el éxito de Shakira alcanzado con “ El Jefe ”.

Y aunque los fans de Thalía rápidamente salieron en defensa de la cantante, asegurando que ella es un orgullo mexicano y siempre ha apoyado sus raíces, otros no están tan seguros de eso e incluso consideraron que “Bebé, perdón” fue sólo un intento de la cantante por figurar en las listas de popularidad usando el mismo recurso de Shakira.