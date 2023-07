¿Stephanie Salas y Humberto Zurita terminaron? Las fotos que aclararon los rumores

Stephanie Salas y Humberto Zurita comenzaron a salir como pareja hace poco más de un año, convirtiéndose en una de las relaciones más mediáticas del mundo del espectáculo. Sin embargo hace unos días, se comenzó a rumorar que ya habían terminado, ¿es cierto esto?

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien había compartido en su canal de YouTube este inquietante rumor. “Tengo una exclusiva que darles. Me apena, porque hacían bonita pareja: Que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita (...). Eso me lo pasa, gente que los conoce bien. (Me dijeron) que Stephanie y Humberto terminaron. Ojalá y hayan terminado bien”, declaró.

Esta noticia corrió como pólvora a través de las redes sociales, y no fueron pocos los internautas que lamentaron el truene entre Humberto Zurita y Stephanie Salas ... sin embargo, unas fotos en Instagram revelaron todo lo contrario y pusieron alto a especulaciones.

HUMBERTO ZURITA Y STEPHANIE SALAS SIGUEN JUNTOS Y ASÍ LO DEMUESTRAN

¿Los rumores de ruptura llegaron hasta Humberto Zurita y Stephanie Salas? Esto se desconoce, lo que sí quedó muy claro es que la pareja continúa junta y, al parecer, no tienen planeado terminar... al menos por ahora.

La pareja voló a Argentina, y cada uno compartió románticas imágenes en sus cuentas oficiales de Instagram de este viaje, lo que muchos de sus fans interpretaron como una forma sutil de callar los rumores de separación, técnica bastante efectiva al parecer.