¿Silvia Pinal irá a la boda de Michelle Salas, su bisnieta? Sylvia Pasquel aclara rumores

Hace unos días, Michelle Salas anunció que se casaría con su novio, el empresario Danilo Díaz, luego de siete años de relación; esta noticia causó furor de inmediato, y en redes sociales no podían faltar los comentarios y apuestas sobre quiénes estarían invitados a esta boda que promete ser un increíble evento.

La familia Pinal se mostró feliz con el compromiso de Michelle Salas y la felicitó a través de redes sociales; sin embargo, los detalles de la esperada boda continúan siendo un secreto para todos.

Silvia Pinal no podía faltar en esos dimes y diretes al ser la abuela de la también hija de Luis Miguel, ¿la primera actriz irá a la boda o no? En medio de tantas especulaciones, fue Sylvia Pasquel quien salió al quite para aclarar los rumores que comenzaron a tomar fuerza.

SYLVIA PASQUEL CONFIRMA SI SILVIA PINAL ASISTIRÁ O NO A LA BODA DE SU BISNIETA, MICHELLE SALAS

Durante una conversación con medios de comunicación, Sylvia Pasquel confirmó que su madre, la primera actriz Silvia Pinal, no asistirá a la boda de la modelo, pues aparentemente Michelle Salas no se casará en México. Esto representa una dificultad para la primera actriz, quien tiene 91 años, por lo que un viaje sería muy difícil.

“Hay cosas que sí se pueden y otras que no porque mi mamá ya es una persona muy adulta”

“Hay cosas que sí se pueden y otras que no porque mi mamá ya es una persona muy adulta, es una persona que para viajar con ella es un tema porque no nada más es ella, tiene que llevar enfermeros y los enfermeros tienen que tener un pasaporte, tienen que tener visas”, explicó Sylvia Pinal.