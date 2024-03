Sergio Mayer aseguró que ‘arriesgó su vida’ cuando conoció a ‘La Barbie': conoce su increíble relato

Sergio Mayer relató en la presentación de su libro Entre el infierno y el éxito que vivió momentos de tensión cuando era trasladado en una camioneta para conocer a “La Barbie”, e incluso llegó a temer por su vida.

En un encuentro con medios de comunicación en la Ciudad de México, Sergio Mayer reconoció que la elaboración de su libro Entre el infierno y el éxito no fue fácil, pues incluso hubo situaciones en las que llegó a temer por su vida: por ejemplo, cuando conoció a Edgar Valdéz Villareal, “La Barbie”.

El actor le relató a los asistentes al evento que quiso acercarse a “La Barbie” para lograr obtener los derechos de autor sobre su vida y, así, producir una serie de televisión; sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles:

EL DÍA QUE SERGIO MAYER CONOCIÓ A “LA BARBIE”

En el nuevo libro de Sergio Mayer Entre el infierno y el éxito, el exGaribaldi relata algunos episodios de su vida y narra sus versiones de algunos controvertidos aspectos de su vida que le han generado críticas: por ejemplo, su relación con “La Barbie”.

“Por querer estar cerca de este personaje, el morbo y la fuerza de tener esa historia me llevó a arriesgar mi vida”

“Yo platico en este libro mi versión de cómo y por qué tuve el acercamiento con Edgar Valdéz Villarreal, alias ‘La Barbie’... junto con Alexis Ayala produjimos ‘El Pantera’, que en su momento que fue una de las primeras narcoseries (...) entonces para mí era importante tener ese acercamiento para lograr firmar los derechos de una serie con él”, comenzó a narrar el también empresario.

“Arriesgué mi vida, y lo digo en mi libro, y trato de narrar lo que viví: el momento en que me subí a la camioneta que me iba a acercar a este personaje (‘La Barbie’)”, comentó Mayer .

“Trato de describir cómo se me fue el aire... me empezó a dar miedo, me empezó a sofocar, pensé que en esa camioneta hacían levantones, llevaban cadáveres y dije ‘me van a desaparecer’ ”, afirmó el actor, quien reconoció que la pasión y el morbo de conocer al capo le costaron caros:

“Todo por querer estar cerca de este personaje, el morbo y la fuerza de tener esa historia me llevó a arriesgar mi vida. Y cuando abrieron la puerta sentí una bocanada de oxígeno porque yo no sabía a dónde me llevaban”, señaló el famoso, quien aseguró que no hubo nada de ilegal en su contacto con “La Barbie”, sólo el interés por buscar una historia:

“No es ilegal y nunca hubo ninguna película, ninguna operación con ellos, simplemente era mi interés de producir”, concluyó.