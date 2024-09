Sebastián Rulli tuvo un inesperado reencuentro con Cecilia Galliano: ¿ya terminó con Angelique Boyer?

A 13 años de su divorcio y tras varias versiones de que terminaron de forma desastrosa, parece que las cosas entre Sebastián Rulli y Cecilia Galliano finalmente se acomodaron. Así lo comprobaron durante su reciente reencuentro, el cual estuvo motivado por un momento muy especial en la vida de su hijo, quien se encargó de reunirlos para emprender su propio camino.

Cecilia Galliano y Sebastián Rulli, conmovidos por ver crecer a su hijo

Fue en 2011 cuando Galliano y Rulli hicieron oficial la noticia de su divorcio, luego de más de cuatro años juntos y poco después del nacimiento de Santiago, su hijo. Esta noticia tomó por sorpresa a sus admiradores, ya que por mucho tiempo se les consideró como una de las parejas más estables del mundo del espectáculo y parecían estar sumamente felices.

No obstante, cada uno rehizo su vida, por lo que Cecilia actualmente está feliz con sus proyectos profesionales, mientras que Sebastián se dio otra oportunidad en el amor junto a Angelique Boyer. Aun así, los actores siempre fueron conscientes de que tendrían que seguirse frecuentando, como pasó ahora que su hijo se mudó para continuar con sus estudios en otra ciudad, según información recabada por “Despierta América”.

Esto ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a donde la expareja acudió para despedir a su retoño, un momento que los llenó de melancolía por verlos crecer.

Santiago, el hijo de Cecilia Galliano y Sebastián Rulli, se mudó de ciudad Instagram

Sebastián Rulli reveló cómo es realmente su relación con Cecilia Galliano

Respecto a si en los más de 10 años que llevan separados logró dejar atrás sus diferencias con Cecilia Galliano, Sebastián Rulli aseguró que ahora mismo, tienen una buena dinámica de convivencia, motivada especialmente por el bienestar de su único hijo juntos.

“Claro, estamos en comunicación y nos vemos muy seguido. Nada más que no es mucho de nuestro estilo andar publicándolo. Hay que ser muy inteligentes, poner prioridades y tener el amor por delante”, aseveró el protagonista de “Lo que la vida me robó", dejando ver que ya no le incomoda en lo absoluto hablar acerca de este episodio de su pasado.

Sebastián Rulli explicó que lleva una relación cordial con Cecilia Galliano Instagram

Además, su disposición a tocar el tema demostró también que este no es en lo absoluto un problema para su relación con Angelique Boyer, ya que ella sería perfectamente consciente de sus obligaciones como padre y no impacta en lo enamorados que están el uno del otro.