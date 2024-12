Adal Ramones, incansable: Este es su secreto para trabajar hasta en estas vacaciones

Si algo caracteriza a Adal Ramones es que no para de trabajar, eso lo ha llevado a ocupar el lugar que tiene actualmente en diferentes ámbitos, pues no sólo conduce, también actúa y hasta produce cine.

“Creo que la única vez que paré de trabajar fue en la pandemia, me ha tocado la gran fortuna de siempre tener proyectos, ya sean eventos privados, shows, monólogos en Estados Unidos, giras… me ha tocado hacer teatro desde hace un tiempo y vengo coproduciendo películas, ya llevo un par y sigo haciendo cine independiente con mi compañía, asociado con Tres Piedras Producciones”, nos contó el conductor.

Y es justo trabajando como Adal cierra este 2024 y espera que el siguiente año venga con varias tortas bajo el brazo, pues nos adelantó que tiene proyectos que van a sorprender al público.

“Tengo en puerta una película que estelarizamos Mónica Huarte, un servidor y un gran elenco, con mi productora y otros socios; también, junto con los creadores de Huevo Cartoon, Rodolfo y Gabriel RivaPalacios, compramos los derechos de una película inglesa, escribimos el guión y ya tenemos gran parte del dinero para filmarla en 2025”, nos contó.

Gracias a que cuida su salud, Adal ha podido mantener este ritmo de trabajo:

“Nunca he tenido excesos, nunca he fumado en mi vida ni le he entrado a las drogas, a pesar que de repente me quisieron dar, no es lo mío. Además, llevo una buena alimentación, soy carnívoro, no lo puedo negar, pero no soy tan sedentario, siempre estoy activo, justo para la película que escribí con los hermanos Riva-Palacios voy a tener que entrenar tres meses por lo menos”.

Para terminar el año, Adal presenta, por segundo año consecutivo, Un cuento de Navidad, con 40 artistas en escena y orquesta en vivo. Este proyecto representa un gran reto vocal y actoral para él, ya que al interpretar al señor Scrooge debe forzar su voz.

“Siempre he tenido la voz rasposa, toda la vida, pero este personaje tiene el carácter de un hombre amargado, egoísta, enojado con la vida y con la Navidad, por lo que su voz es grave y así tengo que cantar. Yo no soy un cantante profesional, pero soy afinado, entonado, y busco darle ese carácter de edad con la voz y termino un poquito cansado, pero nada del otro mundo”, explicó.

Derivado de su trayectoria es que hoy Adal Ramones es considerado, por muchos de los nuevos rostros de la televisión, un ejemplo de conductor, de los precursores del stand up, la comedia y las redes sociales: “Eso es un halago para mí, un regalo, porque, por ejemplo, en este mundo del stand up, la gente que trabaja haciendo monólogos en bares y teatros, de repente me dicen: ‘Adal, yo empecé por ti’ o ‘¡Wow!, ya me puse nervioso, cómo voy a subir a escena’. Para mí es muy bonito enterarme de que mucha gente se inspiró en mí, como yo lo hice en su momento con otras figuras como Polo Polo y Johnny Carson”.

El conductor nos dijo que se siente orgulloso de decir en voz alta quiénes fueron su inspiración y sabe que hoy otros jóvenes no tienen reparo en mencionar su nombre como ejemplo, situación que agradece.