Revelan que Luis Miguel estuvo al borde de la muerte a los 19 años: ¡esto pasó!

Desde su debut en 1981, cuando apenas era un niño, Luis Miguel cautivó al público mexicano con su maravillosa voz y su look de impacto que dio un giro de 180 grados con La Incondicional, en donde el cantante se cortó el cabello y tuvo que seguir las mismas reglas que los cadetes del Heroico Colegio Militar, en donde se grabó el video promocional.

A Luis Miguel , aseguran, le costó mucho trabajo decirle adiós a su característica melena rubia; sin embargo, los trabajos del cantante fueron mucho más allá pues tuvo que someterse a un verdadero entrenamiento militar que por poco le cuesta la vida.

¿CUÁL FUE LA MANIOBRA MILITAR QUE PUSO EN RIESGO A LUIS MIGUEL?

Marchar, realizar un clavado desde una plataforma de 10 metros de altura, hacer rappel y hasta lanzarse de una tirolesa fueron algunas de las riesgosas actividades que Luis Miguel realizó para el videoclip de La Incondicional; sin embargo, como el cantante no tenía entrenamiento previo, esto pudo haber terminado en una tragedia.

“Se avienta y grabaron la toma y el pobre Luis Miguel con las piernas abiertas porque no tenía la técnica”

De acuerdo con lo que el periodista Alberto Tavira reveló en su libro Luis Miguel por debajo de la mesa, miembros del Ejército mexicano le contaron que el cantante estuvo a punto de morir porque los militares que estaban en el Colegio en aquella ocasión le hicieron una “broma” casi mortal: lo obligaron a arrojarse de una tirolesa.

La actividad no estaba en el guión, por lo que “Micky” carecía de la técnica y preparación adecuadas para realizarla de forma exitosa, lo que pudo haber derivado en un accidente fatal:

“Estos con tal de querer hacerle la broma, el coronel que estaba arriba le dice ‘aviéntate’, y él ‘no, no, no me quiero aventar’, el otro ‘que sí, sí’, entonces no lo aventaron como tal, pero sí lo obligaron”, narró el comunicador en el libro que revela algunos aspectos desconocidos de la vida del famoso.

“Se avienta y grabaron la toma y el pobre Luis Miguel con las piernas abiertas porque no tenía la técnica y estuvo en riesgo su vida”, concluyó Alberto Tavira, quien expuso su teoría de que el Ejército utilizó al cantante para limpiar su imagen, algo que al parecer sí resultó.