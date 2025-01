Revelan que Ángela Aguilar y su equipo habrían amenazado a un conductor por culpa de Cazzu: ‘Le puse un gritadón’

Un nuevo escándalo amenaza la imagen pública de Ángela Aguilar, quien desde mayo pasado ha estado bajo el escrutinio debido a su atropellado romance con Christian Nodal y todas las declaraciones que hizo de Cazzu tras su matrimonio. Esta vez, salió a la luz el comportamiento prepotente que presuntamente habría tenido durante una entrevista, como resultado de su molestia por ser relacionada con la rapera, situación que la llevaría al límite, al grado de que hizo una severa advertencia.

Ángela Aguilar y su equipo enfurecieron al ser cuestionados sobre Cazzu: ¿qué pasó?

Durante una conversación para el canal de YouTube de “Mono Miguel”, Said García, un reconocido conductor y locutor, habló de la amarga experiencia que tuvo con Ángela Aguilar. Este momento habría tenido lugar en una ocasión que tuvo la oportunidad de entrevistarla, coincidiendo con las controversias que la unían a Christian Nodal y Cazzu, un tema del que se atrevió a cuestionarla. No así, esto parece no haber sido del agrado de la artista, tanto que su equipo tuvo que intervenir y posteriormente lo amenazaron con irse si se le seguía preguntando de esas cosas.

Sobre cuál fue exactamente la pregunta que detonó la molestia de la hija de Pepe Aguilar y su gente, García apuntó que según lo que recuerda, le preguntó a Ángela cómo estaba después de todas las críticas en su contra. En un principio ella se habría mostrado incómoda con este cuestionamiento, pero sí estaba dispuesta a responder, sin embargo, su mánager intervino y le dijo que no podía hablar de esas cosas, sentenciando que podrían tomar la decisión de irse en cualquier momento porque para ellos la cita ya había terminado.

Ángela Aguilar habría protagonizado un momento incómodo durante una entrevista donde le preguntaron por Cazzu Instagram

¿Cómo terminó el conflicto que el equipo de Ángela Aguilar tuvo en la radio?

Finalmente, Said García admitió que este momento le valió un severo desacuerdo con la profesional, y en consecuencia, también con su equipo, por lo que ya no volvieron a tener ningún tipo de colaboración con Ángela Aguilar. “Terminando la entrevista fui con ella (la representante) y le puse un gritadón. Le dije: ‘en mi programa tú no vuelves a decir que ya se acabó la entrevista, las únicas personas que deciden cuándo se acaban las entrevistas, somos Don Cheto y yo”, explicó el comunicador.