Raquel Bigorra rompió el silencio la polémica de la herencia de Daniel Bisogno: ‘El tiempo pone todo en su lugar’

A más de dos meses de la muerte del presentador Daniel Bisogno uno de los temas que más hilo genera entre la prensa es el hecho de saber con claridad que va a pasar con la herencia y lo que pudo o no haber dejado en su testamento. Sobre este tema, la familia y el entorno del fallecido actor y figura pública, no se escapan. Esto dijo Raquel Bigorra.

En una reciente entrevista a los medios, el programa Chismorreo TV dio a conocer las declaraciones de la actriz y también amiga de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra. ‘Con ese tema de la herencia es obvio que la gente está comentando, pero a mí no me gustaría ni a favor ni en contra, porque yo lo he vivido y no es fácil cuando te toca estar de otro lado y recibir un comentario de cosas que ni sabemos’, comentó la actriz.

‘‘El tiempo pone todo en su lugar, entonces, que todo se resuelva de la mejor manera es lo que les deseo’, indicó Raquel Bigorra, en referencia a la actual polémica por la herencia de Daniel Bisogno y aclaró, que si no habló cuando ella estuvo en el centro de la política, menos lo hará ahora.

Lo que dijo Raquel Bigorra sobre la herecia de Daniel Bisogno: son ‘especulaciones’

SÍ, la reconocida actriz y comadre de Daniel Bisogno asegura que todo lo que se dice sobre la herencia que pudo o no dejar su examigo Daniel Bisogno, son ‘especulaciones, y para el público claro que es entretenimiento’.

Raquel dejó en claro que desea que el problema y las polémicas detrás de la herencia de Daniel Bisogno se puedan solucionar, pese a la muerte de Daniel Bisogno llegó sin una reconciliación entre ambos.

Raquel Bigorra quiere recordar a Daniel Bisogno en el mejor momento de sus vidas

El 20 de febrero del 2025 Daniel Bisogno murió y hoy habló quien por años fue una de sus más grandes amigas. ‘En el momento en el que compartiremos como familia, porque así los consideraba yo, todo estuvo padrísimo’, indicó la actriz.

Y agregó: ‘A partir de ese momento, nosotros aprendimos a cerrar nuestro corazón y cerrar muchas puertas que se habían abierto y en particular con ellos porque así lo tuvimos que hacer y no meternos en problemas. Lo que vivimos fue muy bonito hasta ahí quedó’, señaló Raquel Bigorra en su entrevista.