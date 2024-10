¿Qué pasó con Rodrigo Villanueva y Lizeth Adamary? El pleito de HotSpanish y Cris que salpicó a la pareja

Rodrigo Villanueva y Lizeth Adamary se vieron envueltos en un escándalo luego de que se involucraran en una pelea muy seria que HotSpanish y Cris protagonizaron unos días, ¡hasta amenazas hubo!

Todo comenzó cuando Roberto González, el verdadero nombre de HotSpanish, publicó un video en el que expuso una alarmante traición de Cris, conocido como “Mamado”, a quien consideraba su mejor amigo: “Ya no sé en quién creer, ya no sé en quién confiar, ya no sé quién es mi amigo. No lo puedo creer”, dijo en la grabación.

TE RECOMENDAMOS:

El clip, por supuesto, pronto se viralizó y desató una auténtica lluvia de reacciones entre la que se destacó la de Rodrigo Villanueva, quien se lanzó con todo en contra de Cris por intentar robarle el contenido a HotSpanish, ¡lo que no se esperó fue la violenta reacción de “Mamado” por sus palabras!

LIZETH ADAMARY DENUNCIÓ AMENAZAS TRAS EL PLEITO DE HOTSPANISH Y CRIS

Las supuestas amenazas de Cris a las redes sociales del “Rorro” Villanueva llegaron a tal grado, que la influencer Lizeth Adamary subió un video para denunciar los ataques que sufrieron tanto ella como su esposo en los últimos días.

Bañada en llanto, la creadora de contenido reveló que las amenazas llegaron a tal grado que debieron abandonar su casa en lo que los ánimos se calman: “Mientras estos ridículos hacen todo este circo, pues nosotros estamos sin hogar”, reveló la joven en el clip que subió a sus historias de Instagram.

Rodrigo Villanueva, por su parte, aseguró que el acoso lo tiene sin cuidado ya que “Mamado” está en una clara desventaja: “Como te tengo bloqueado, agarraste unas cuentas falsas para empezar a amenazarme, pero no te tengo miedo, ni te imaginas cómo la llevas de perder”, expresó el influencer.

Hasta el momento, ni Rodrigo Villanueva ni Lizeth Adamary han publicado más comentarios acerca del escándalo con HotSpanish que los hizo abandonar su casa, ¿continuarán los ataques?