¿Qué pasó con el testamento de Silvia Pinal? Efigenia Ramos, su exasistente, hizo esta impactante revelación

A meses del fallecimiento de Silvia Pinal, leyenda del cine de oro mexicano, continúan las interrogantes en torno a su herencia. La llamada “Diva del cine mexicano”, si bien dejó un legado artístico invaluable, también dejó un patrimonio considerable que ha sido motivo de rumores, especulaciones y hasta acusaciones de robo. Ante este panorama, Efigenia Ramos, su exasistente personal y amiga durante más de tres décadas, rompió el silencio para aclarar cómo va el proceso del testament o y desmentir versiones que han circulado en los medios.

¿Ya se leyó el testamento de Silvia Pinal?

En entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando, Efigenia Ramos confirmó que el testamento de Silvia Pinal ya está listo para su lectura, aunque aún no se ha establecido una fecha definitiva para realizar el procedimiento legal. Según explicó, esto se debe a que todavía está en curso un inventario exhaustivo de los bienes que acumuló la actriz a lo largo de su vida.

“Todavía no nos dicen [cuándo se leerá]. Se sigue haciendo inventario porque la señora tenía mil cosas”, explicó Efigenia, al destacar la complejidad del proceso debido al volumen de objetos, propiedades y obras de arte que forman parte del patrimonio de Pinal.

¿Qué dijo Efigenia Ramos sobre los rumores de robo?

En medio del proceso de sucesión, comenzaron a circular rumores sobre la supuesta desaparición de objetos valiosos de la casa de Silvia Pinal. Efigenia fue enfática al negar estas versiones y aseguró que todos los bienes están debidamente resguardados.

“Ahí está todo, ¿cómo se va a perder?”, afirmó con firmeza, para desmentir que haya existido algún robo o desfalco, como se ha insinuado en medios de comunicación o redes sociales.

Además, defendió a otras personas cercanas a la familia, como el maquillista Erick Cerón, quien fue acusado falsamente de haberse llevado un collar de la actriz. Ramos descartó completamente dicha versión.

¿Quién heredará los bienes de Silvia Pinal?

Aunque Efigenia Ramos evitó dar detalles concretos sobre los herederos mencionados en el testamento, es bien sabido que Silvia Pinal dejó un importante conjunto de propiedades: la mítica casa del Pedregal, varios departamentos en la Ciudad de México y en Acapulco, e incluso una valiosa colección de arte.

Todo indica que sus hijos Sylvia Pasquel, Luis Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán figuran como beneficiarios naturales. Sin embargo, también se ha especulado en distintos medios que Efigenia Ramos podría haber sido incluida en el documento como heredera universal, dado el estrecho vínculo que mantuvo con la actriz durante décadas.

¿Qué papel tiene Frida Sofía en esta historia?

En días recientes, el nombre de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y nieta de Silvia Pinal, comenzó a sonar con fuerza debido a su repentina llegada a México. Esto generó versiones sobre un supuesto interés en el testamento de su abuela. Consultada al respecto, Efigenia Ramos señaló que no ha tenido contacto con ella.

“No la he visto ni he hablado con ella. El último mensaje me dijo: ‘Te quiero mucho’, y fue hace como una semana”, comentó Efigenia, para dejar en claro que desconoce si Frida Sofía tiene algún reclamo formal sobre la herencia de la icónica actriz.

¿Qué tanto afectó a Efigenia Ramos la muerte de Silvia Pinal?

Más allá del aspecto legal, Efigenia Ramos confesó sentirse profundamente afectada por la muerte de Silvia Pinal. Durante su encuentro con los medios, su voz se quebró al recordar los años que compartió junto a la actriz, no solo como su empleada, sino como una persona de confianza, casi parte de su familia.

“Fue mi amiga, no solo mi jefa”, dijo con emoción. Recordó que pasaron juntas innumerables momentos personales y profesionales, y que su vínculo iba mucho más allá del ámbito laboral.

¿Cuándo se sabrá el contenido del testamento?

Por ahora, la lectura del testamento de Silvia Pinal sigue sin fecha confirmada. El proceso está en manos de las autoridades correspondientes y continúa con el inventario de todos los bienes. Solo una vez que esa etapa concluya, se revelará oficialmente quiénes son los herederos y cómo se distribuirá el legado de una de las figuras más queridas de la cultura mexicana.

Mientras tanto, la familia Pinal guarda silencio y el círculo cercano de la actriz, representado por figuras como Efigenia Ramos, ha pedido respeto para que el proceso legal avance sin especulaciones infundadas.