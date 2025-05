Natália Subtil le responde a Sergio Mayer Mori tras restringir contacto con su hija: “Es inaceptable”

Ante las recientes declaraciones de Sergio Mayer Morí en contra de Natalia Subtil, la influencer responde duro y a la yugular.

Sergio Mayer Morí dio a conocer, en un reciente encuentro con los medios, que la madre de su hija había dejado de responder sus mensajes, limitando así la comunicación con la hija de ambos.

Mediante un comunicado, Natalia Súbtil estableció: “Considero inaceptable el uso de expresiones machistas, ignorantes y denigrantes hacia mi persona. Ninguna mujer merece ser tratada con semejante nivel de violencia verbal y simbólica, y mucho menos cuando se está cumpliendo con responsabilidad y amor un rol tan significativo como el de madre”.

Aclaró que no recibe pensión alimenticia de Sergio Mayer Mori y que ella es la única proveedora de su hija de 8 años, y que los abuelos paternos de la niña “contribuyen con su escolaridad y actividades extracurriculares como clases de actuación”.

“Jamás se ha negado el acceso a mi hija por parte de sus abuelos, ni tampoco al padre, quien ha tenido conocimiento de estas convivencias y pudo acercarse si así lo deseaba”, sentencio.

“Lamentablemente, el señor ha insistido en difundir la falsa versión de que le prohibo el contacto con su hija. Por ello, y solo tras múltiples acusaciones públicas infundadas, el 4 de mayo de 2025 procedimental a restringir el acceso como medida legítima de protección emocional, tanto para mi hija como para mí”.

“Lo hice después de reiterados intentos fallidos de comunicación y respeto mutuo... No se puede exigir cercanía o reconocimiento sin haber construido previamente una presencia constante y responsable”.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori?

“Yo le marco, le escribo, le digo que quiero ver a Mila y ella es la que no me contesta. Entonces, me parece muy interesante, muy bizarro cómo ella cuenta las cosas, y yo callo y otorgo, pero la realidad es muy diferente”, sentenció el actor de “Rebelde”, dijo el modelo al aclarar que solo está dando su versión para que no se conozca únicamente lo que se dice sobre él.

“Me parece estúpido gastar todo ese dinero en abogados, y al mismo tiempo, Natália se metería en problemas porque yo era menor de edad. Y lo último que quiero, es meter a Natália a la cárcel”.

“En ningún momento abusó de mí en la extensión de la palabra como la usaríamos, pero sí, yo tenía 17 años, concluyó, mostrándose esperanzado en que pronto se puedan solucionar las cosas por el bien de todos los involucrados”.