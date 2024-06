¿Qué le pasó a Alfredo Adame? El actor reveló, entre risas, que está en aprietos legales... otra vez

¿Ahora qué pasó con Alfredo Adame

Fiel a su estilo desenfadado, el llamado “Golden boy” no tardó en viralizarse en redes sociales por un curioso video... pero no con saludos llenos de groserías, como los que vende: se trató de una grabación en donde informó que, debido a un pleito que tuvo con un periodista, estaría recluido durante unas horas.

Entre risas, y de un buen humor que causó extrañeza entre algunos internautas y risa a otros tantos, Alfredo Adame le dio a conocer a sus seguidores que estaba en camino “El Torito” de la Ciudad de México para internarse de forma voluntaria luego de que insultara a un comunicador.

TE PUEDE INTERESAR:

“VOY DE RECLUSO AL TORITO": LAS GROSERÍAS DE ALFREDO ADAME LE SALIERON CARAS

De acuerdo con lo que Alfredo Adame declaró en la grabación, la mentada de madre que le dedicó a un periodista cuya identidad no reveló le salió bastante cara, pues las autoridades determinaron una pena de... ¡seis horas! de cárcel para él, por lo que se dirigía a las instalaciones del Centro de Sanciones Administrativa y de Integración Social, “El Torito”, para cumplir con este curioso castigo.

Con una enorme sonrisa, Adame le advirtió a sus fans que no sabrían nada de él hasta después de la 1:30 de la tarde de este viernes: “Hola, ¿qué tal, amigos? ¡Buenos días! No me van a creer a dónde voy, pues voy al Centro de Reclusión Temporal llamado “El Torito” aquí en la Ciudad de México”, comenzó a decir el actor en el video viral.

Entre risas, Alfredo Adame anuncia que entrará a prisión: “Voy recluso” pic.twitter.com/Q3sK61qfEB — señora chisma (@sritachisma) June 14, 2024

Sobre su condena y el porqué de ésta, Adame explicó que todo se debió a uno de sus ya conocidos insultos: “Me tengo que meter seis horas porque le menté la madre a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto”, expresó el famoso, quien detalló que él mismo fue a las instalaciones de “El Torito” a recluirse voluntariamente.