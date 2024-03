¿Por qué Yordi Rosado no pudo viajar a Canadá? Esta es la impresionante razón

El popular presentador mexicano Yordi Rosado se encontró recientemente con un obstáculo inesperado en sus planes de viaje. Tenía todo listo para volar a Canadá, pero se quedó en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿La razón? Las nuevas reglas migratorias impuestas por el gobierno canadiense.

El 29 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó las nuevas medidas1. Entre ellas, se encuentra la necesidad de contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés) vigente. Este documento está vinculado electrónicamente al pasaporte y es válido hasta por cinco años.

Rosado, quien tenía un viaje programado para el 6 de marzo, se encontró con que su ETA no estaba actualizada. A pesar de haber solicitado una nueva ETA, no recibió respuesta a tiempo. En un intento desesperado por solucionar la situación, Rosado acudió a la embajada de Canadá, pero no fue atendido debido a que no contaba con una cita previa.

El presentador compartió su experiencia en un video en sus redes sociales con la intención de ayudar a otras personas que pudieran encontrarse en una situación similar. A pesar de tener una ETA tramitada previamente y una Visa americana, Rosado no pudo ingresar al país.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de estar al tanto de las regulaciones migratorias cuando se planea un viaje internacional. Asegúrate de revisar los requisitos de entrada al país al que planeas viajar para evitar sorpresas desagradables.

Yordi Rosado no pudo viajar a Canadá debido a las nuevas reglas migratorias. A pesar de los contratiempos, Rosado ha mantenido una actitud positiva y ha utilizado su experiencia para educar a otros sobre la importancia de estar al tanto de las regulaciones de viaje.