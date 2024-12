Poncho de Nigris reaccionó a la supuesta demanda de Maripily Rivera tras la fuerte pelea que tuvieron en vivo

Maripily Rivera y Poncho de Nigris protagonizaron una tremenda discusión hace un par de días mientras estaban al aire en un programa en vivo. Posteriormente, ambos se dieron a la tarea de contar su versión en sus respectivos perfiles, y hasta se mencionó la posibilidad de una “tregua” para olvidar todo lo sucedido.

Sin embargo, esta rivalidad parece no estar siquiera cerca de terminar, mucho menos ahora que ya se mencionó la posibilidad de que se involucren las autoridades. Ante este supuesto, el mexicano no dudó en defenderse y expresó cuál es su postura.

Poncho de Nigris rompió el silencio sobre la demanda de Maripily Rivera

En medio de la polémica que generó su confrontamiento con el “huracán boricua”, Poncho de Nigris habló de las versiones que aseguran, podría enfrentar un proceso penal por las ofensas que lanzó contra Maripily Rivera.

“Ahora resulta que me van a demandar en USA por mis comentarios. Primero me hacen una emboscada entre todo el canal y esta señora; uno les contesta y ya se ofenden y se victimizan. El que se sube se pasea”, escribió el influencer en su cuenta de X.

Cabe recordar que en las declaraciones que hizo tras esta pelea, el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” aseguró que su reacción fue directamente proporcional a las provocaciones de Maripily Rivera, a quien acusó de empezar con los ataques.

Poncho de Nigris rompió el silencio sobre su brutal enfrentamiento con Maripily Rivera Instagram

Finalmente, de Nigris explicó que espera que todo esto no adquiera mayores dimensiones para así poder dejar este capítulo amargo atrás, pues detalló, no tiene intenciones de seguir discutiendo con nadie, aún si es solo para defenderse. “Esperemos no pase a mayores y se acabe esta cochinada que hicieron”, apuntó.

¿Maripily Rivera denunció a Poncho de Nigris por insultarla? Lo que se sabe

De acuerdo con información recopilada por People, la puertorriqueña sí estaría contemplando la posibilidad de presentar una demanda formal contra el empresario. Esta queja estaría basada en los adjetivos que Alfonso de Nigris usó para referirse a Maripily Rivera, por aparentemente atentar contra su integridad con estas ofensas en las que se burló de su físico.

En un comunicado adicional, la modelo señaló que lo único que busca es que se deje de hablar sobre ella, especialmente si se trata de comentarios agresivos. “Los ataques racistas, sexistas, xenofóbicos y difamatorios que ha reiterado el señor de Nigris han desencadenado en daños colaterales que tienen que parar. Por muchos años he sido víctima de ataques y los he atendido y esta vez no será la excepción”, puntualizó Maripily, sin especificar cuál será el siguiente paso previsto por su equipo de abogados ni la pena que Poncho podría recibir por haberla llamado “hombre”.