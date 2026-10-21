Pepillo Origel presume foto con Trump, lamenta que CIERRE SU HOTEL en Nueva York y le llueven críticas

“Me da tristeza que en febrero cierra sus puertas. Desaparece el hotel que era obligatorio visitarlo y tomarse una copa al menos”.

El presentador de ‘Con Permiso’ enfrenta críticas y reclamos luego de publicar una fotografía junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pepillo Origel compartió la postal que muestra el momento en el que Juan José acudió a una junta de negocios a Manhattan antes de que el empresario incursionara en la política.

La imagen acumuló miles de reacciones, pues usuarios le reprochan a Origel que lamente el cierre de su hotel en Nueva York antes de detenerse a priorizar que el político siga implementando una gran cantidad de medidas en contra de migrantes que viven o intentan ingresar a Estados Unidos.

Principalmente, le reprochan a Origel que deje de lado las redadas y expulsiones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante su gestión.

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En tanto, Origel lamentaba la noticia sobre la suspensión de actividades del ‘Hotel The Plaza’, ubicado junto a Central Park.

Y es que la torre anunció una pausa operativa proyectada para febrero, con una duración estimada de cuatro años debido a trabajos de remodelación.

“Me da tristeza que en febrero cierra sus puertas. Desaparece el hotel que era obligatorio visitarlo y tomarse una copa al menos. Bueno, ya dijeron que por cuatro años, a ver si es cierto”, comentó Origel en su publicación.

Horas después de su primer mensaje, Pepillo colgó otra imagen donde aparece sentado en una sala privada junto al entonces empresario de bienes raíces.

“Aquí estamos precisamente en la junta de las que les decía que fue con Donald Trump y está también el periodista Enrique Castillo Pesado”.

Al tiempo, el conductor abundó en que su llegada al hotel de Trump ocurrió por invitación directa del multimillonario hacia un grupo selecto de periodistas mexicanos.

También desveló que en aquel momento no trabajaba en Televisa sino que era redactor del periódico ‘El Sol de México’.

“Hola, José Origel. Qué pena que publiques una fotografía con una persona a la que muchos consideran racista y cuyas acciones han generado tanta controversia.

Me sorprende que no tomes en cuenta el daño que, desde nuestra perspectiva, este tipo de discursos y actitudes pueden causar a nuestra comunidad latina. Como figura pública, creo que es importante ser consciente del mensaje que se transmite al dar visibilidad y apoyo a ciertas personas. Es decepcionante ver que pareces respaldar a alguien cuyas posturas han generado tanto rechazo entre nuestra gente. Los latinos merecemos respeto y solidaridad, no indiferencia ante situaciones que nos afectan”, fue uno de los reclamos que le hicieron al comunicador.

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Otros le siguieron recriminando: “Noooo… tú no!!!!!!”, y varios le escribieron “qué pena”, sin embargo, Origel no contestó.