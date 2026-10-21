Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Pepillo Origel presume foto con Trump, lamenta que CIERRE SU HOTEL en Nueva York y le llueven críticas

Una ola de reclamos llegaron hasta Juan José Origel luego de que dijera que le da tristeza que el hotel cierre sus puertas.

Octubre 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Trump.jpg

Pepillo Origel comparte foto con Donald Trump.

Instagram

“Me da tristeza que en febrero cierra sus puertas. Desaparece el hotel que era obligatorio visitarlo y tomarse una copa al menos”.

El presentador de ‘Con Permiso’ enfrenta críticas y reclamos luego de publicar una fotografía junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pepillo Origel compartió la postal que muestra el momento en el que Juan José acudió a una junta de negocios a Manhattan antes de que el empresario incursionara en la política.

La imagen acumuló miles de reacciones, pues usuarios le reprochan a Origel que lamente el cierre de su hotel en Nueva York antes de detenerse a priorizar que el político siga implementando una gran cantidad de medidas en contra de migrantes que viven o intentan ingresar a Estados Unidos.

Principalmente, le reprochan a Origel que deje de lado las redadas y expulsiones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante su gestión.

TE RECOMENDAMOS: Pepillo Origel podría tener un hijo viviendo en Nueva York; la madre es franco canadiense

En tanto, Origel lamentaba la noticia sobre la suspensión de actividades del ‘Hotel The Plaza’, ubicado junto a Central Park.

Y es que la torre anunció una pausa operativa proyectada para febrero, con una duración estimada de cuatro años debido a trabajos de remodelación.

“Me da tristeza que en febrero cierra sus puertas. Desaparece el hotel que era obligatorio visitarlo y tomarse una copa al menos. Bueno, ya dijeron que por cuatro años, a ver si es cierto”, comentó Origel en su publicación.

Horas después de su primer mensaje, Pepillo colgó otra imagen donde aparece sentado en una sala privada junto al entonces empresario de bienes raíces.

“Aquí estamos precisamente en la junta de las que les decía que fue con Donald Trump y está también el periodista Enrique Castillo Pesado”.

Al tiempo, el conductor abundó en que su llegada al hotel de Trump ocurrió por invitación directa del multimillonario hacia un grupo selecto de periodistas mexicanos.

También desveló que en aquel momento no trabajaba en Televisa sino que era redactor del periódico ‘El Sol de México’.

“Hola, José Origel. Qué pena que publiques una fotografía con una persona a la que muchos consideran racista y cuyas acciones han generado tanta controversia.
Me sorprende que no tomes en cuenta el daño que, desde nuestra perspectiva, este tipo de discursos y actitudes pueden causar a nuestra comunidad latina. Como figura pública, creo que es importante ser consciente del mensaje que se transmite al dar visibilidad y apoyo a ciertas personas. Es decepcionante ver que pareces respaldar a alguien cuyas posturas han generado tanto rechazo entre nuestra gente. Los latinos merecemos respeto y solidaridad, no indiferencia ante situaciones que nos afectan”, fue uno de los reclamos que le hicieron al comunicador.
Timbiriche: su historia, polémicas y la serie que revela sus secretos

Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones

timbiriche (2).jpg
Series y Cine
¿Qué se cuenta sobre Sasha, sus papás y Luis de Llano en el primer capítulo de “Timbiriche”, en ViX?
La bioserie “Timbiriche” comenzó con la narración de los primeros tres años de la banda
Octubre 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Series y Cine
Primeros episodios de la serie Timbiriche ya desataron críticas y opiniones
Octubre 10, 2026
Famosos
¿Qué fue de Alexa Lozano, la Timbiriche que cantó el último éxito de la banda, “Muriendo lento”?
Octubre 02, 2026
Famosos
Historias de superación en Timbiriche: así vencieron sus adicciones algunos de sus miembros
Octubre 02, 2026
Famosos
Los noviazgos que hubo dentro de Timbiriche, confesados por ellos mismos
Octubre 01, 2026
timbriche.jpg
Famosos
El engaño que fue necesario para lograr el primer reencuentro de Timbiriche en el Festival Acapulco 98
Septiembre 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
timbiriche.jpg
Famosos
10 cosas que debes saber de Timbiriche antes de ver la bioserie, incluyendo el regaño de Raúl Velasco
Septiembre 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis de llano (1).jpg
Famosos
¿Cómo se retrata a Luis de Llano en la bioserie “Timbiriche”, de ViX?
Septiembre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Pepillo Origel responde a quienes lo acusan de tener vínculos con el crimen organizado

Otros le siguieron recriminando: “Noooo… tú no!!!!!!”, y varios le escribieron “qué pena”, sin embargo, Origel no contestó.

Pepillo Origel donald trump
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Verastegui-Ricky-Martin.jpg
Famosos
Eduardo Verástegui responde SI ANDUVO con Ricky Martin y cuándo ocurrió el sonado romance
Octubre 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
lucia-mendez-sera-la-dj-estelar-del-mentiras-dj-set-halloween-party.png
Famosos
Lucía Méndez será la DJ Estelar del Mentiras DJ Set Halloween Party
Octubre 20, 2026
Estefania-Villarreal.jpg
Famosos
Estefanía Villarreal explica por qué compartió mensajes ALARMANTES y destapa que es “víctima de un delito”
Octubre 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sasha-Thalia-Paulina.jpg
Famosos
Serie de ‘Timbiriche’ ahora va contra Thalía: su relación con ‘HOMBRES PODEROSOS’ y la rivalidad con Paulina
Octubre 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pastor-pantalla.jpg
Viral
¡Se repite la tragedia! Pastor es aplastado por PANTALLA GIGANTE mientras predicaba
Tras el caso del sacerdote que perdió la vida por una enorme cruz, ahora se registra el incidente de un pastor en India.
Octubre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yahir.jpg
Famosos
Yahir confiesa que La Casa los transformó: “Me di cuenta que me estaba distrayendo demasiado en el camino”
El sexto lugar de la LCDLF México es considerado por muchos el verdadero ganador; en las redes sociales lo aman y él nos comparte lo más importante que aprendió del encierro.
Octubre 20, 2026
 · 
Nayib Canaán
Jorge-Ortiz-de-Pinedo.jpg
Famosos
Médicos FRENAN TRASPLANTE de pulmón de Jorge Ortiz de Pinedo, ¿cuál es el motivo?
El propio Ortiz de Pinedo dijo los motivos por los que los especialistas buscan no operarlo.
Octubre 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Natasha-Dupeyron.jpg
Famosos
Natasha Dupeyrón confirma que ya graban bioserie de Verónica Castro y fans creen que ELLA SERÍA ‘La Vero’
La joven actriz tiene un enorme parecido con ‘La Chaparrita de Oro’ por ello comenzaron las especulaciones.
Octubre 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez