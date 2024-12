Paulina Mercado reveló cómo fue su lucha contra el cáncer de garganta: así afrontó el diagnóstico

A finales de septiembre, Paulina Mercado encendió las alarmas en el mundo de la televisión mexicana luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante revelara que a la conductora le detectaron un tumor cancerígeno en la garganta .

La noticia llegó en un contexto complicado para Mercado, quien apenas en el 2023 había entrado al quirófano para operarse un tumor benigno en la cabeza ; ahora, poco más de dos meses después, la presentadora se sinceró sobre este nuevo revés en su salud.

TE PUEDE INTERESAR:

¿CÓMO LUCHÓ PAULINA MERCADO CONTRA EL TUMOR CANCERÍGENO DE SU GARGANTA?

Durante una entrevista reciente que sostuvo con el programa “The Benefit Method”, Paulina Mercado aceptó que, cuando le detectaron un bulto extraño en la garganta, ella no quiso que le suavizaran la situación y obtener un diagnóstico preciso se convirtió en su prioridad número uno.

“Me dijo ‘sí parece ser un tumor maligno y está bastante grande, hay que quitarlo ya’ ”

“A mí díganme las cosas como son, a mí no me traten de suavizar, díganme qué es lo peor que me puede pasar”, aseguró Mercado al hablar de su primera reacción cuando se enteró del bulto en su garganta que resultó ser cancerígeno.

Los médicos fueron sinceros con ella y sí le confirmaron que el tumor parecía maligno. Por ello, aseguró Paulina Mercado , en lugar de caer en el pánico optó por buscar la opinión de un especialista luego de realizarse una primera tomografía.

Para ello, Mercado reveló que acudió a un oncólogo especializado en el cuello para obtener un diagnóstico específico: “Me dijo ‘sí parece ser un tumor maligno y está bastante grande, hay que quitarlo ya’ ".

Estas primeras acciones, reconoció Paulina Mercado, le permitieron iniciar con un tratamiento a tiempo y, al mismo tiempo, asimilar esta noticia de una forma más adecuada para ella y toda su familia.

¿CÓMO ESTÁ PAULINA MERCADO?

Luego de su delicada cirugía, Paulina Mercado reapareció con un mensaje especial difundido por el programa “Sale el Sol” en donde se mostró muy feliz ya que su cirugía fue un éxito y el tumor, a pesar de que era cancerígeno, fue removido en su totalidad gracias a que estaba encapsulado.

“Les cuento que la cirugía fue todo un éxito, me fue increíble (…) ya no tengo nada en el cuerpo, nada. Afortunadamente no pasó a la tiroides, no pasó a los ganglios, a la tráquea”, aseguró la figura televisiva.