Pati Chapoy se reunió con la hija de Daniel Bisogno, luego de su fuerte cruce con Alex Bisogno: VIDEOS

En la última emisión del programa ‘Ventaneando’ este lunes 5 de mayo, la conductora Pati Chapoy protagonizó un reencuentro con Michaela, la hija de nueve años del fallecido conductor Daniel Bisogno. Esta emotiva reunión incluyó la entrega de un regalo por el Día del Niño, marcando un momento significativo tras las recientes tensiones entre la periodista y Alex Bisogno, hermano del presentador.

Michaela Bisogno, acompañada por su madre, Cristina Riva Palacio, fue recibida con gran cariño por el equipo del programa. Durante la transmisión, Pati Chapoy expresó su afecto hacia la pequeña, a quien llamó “la consentida”. Este gesto se suma a la cercanía que ‘Ventaneando’ ha mantenido con la pequeña desde el fallecimiento de su padre el 20 de febrero de 2025, debido a complicaciones tras un trasplante de hígado.

Este reencuentro también fue compartido a través de las redes sociales del programa de espectáculos, donde los internautas mostraron su cariño y apoyo a la hija de ‘El Muñeco’ y a la producción.

“Bien peinadita y bonita como a su papi le gustaba”; “Bien por Ventaneando, que no la dejen a Micaela”; “Le va súper bien a la pequeña Micaela!! Muy consentida por el equipo y su tía abuela!! Paty!!”; “si Daniel viviera, me dio nostalgia si hace falta en ventaneando descansa a Daniel tu hija está siendo bien cuidada”; “Pati la quiere mucho”; “Que bendecida esta Micaela, su papá estará feliz de ver como sus amigos la quieren mucho a su bb”, fueron algunos comentarios.

El choque entre Pati Chapoy y Alex Bisogno

El reencuentro ocurre en un contexto de controversia, luego de que Pati Chapoy y Alex Bisogno intercambiaran declaraciones públicas sobre la herencia de Daniel Bisogno, quien no dejó testamento. Alex, en un comunicado, expresó su preocupación por la administración de los bienes del conductor y la falta de comunicación con Cristina Riva Palacio, lo que generó una respuesta contundente de Chapoy. La periodista defendió que Michaela es la única heredera legítima y que su madre debe administrar su patrimonio, acusando al también conductor de generar conflictos innecesarios.

“Queremos comentar que Cristina, mamá de Michaela, ha cortado toda comunicación con nosotros desde hace semanas. Todo comenzó cuando llevé a mi papá para visitar las cenizas de Daniel y nos encontramos con que habían cambiado las llaves de las chapas de su casa. A la fecha, no sabemos dónde están las cenizas, ni dónde podemos visitarlas, sobra decir que mi padre está profundamente triste por esto”, escribió Alex Bisogno en el comunicado.

“Le solicitamos públicamente a Cristina que permita el contacto para que las cosas puedan ser resueltas y Michaela tenga acceso a toda su familia”, añade el texto.

Pati Chapoy fue la encargada de frenar al hermano del fallecido Daniel Bisogno, en plena transmisión de ‘Ventaneando’ del pasado 14 de abril, a través de un contundente mensaje.

“Déjame decirte Alejandro que la situación no está muy complicada y está muy clara. Las tres propiedades de Daniel Bisogno pasarán a manos de su hija Michaela, su única heredera, ¿quién va a administrar ese patrimonio?, pues su mamá, que es a la que le corresponde”, inició la periodista.

“Yo no sé qué estés pensando tú, Alejandro, en relación a que me entero que tienes interés en que seas tú de quién administre el legado de tu hermano, estás muy equivocado porque eso le corresponde, única y exclusivamente, a su hija y la mamá de la niña”, dijo Chapoy sobre Cristina Riva Palacio.

“No entiendo por qué pusiste ese comunicado, sabiendo que tú llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá, están a lado de las cenizas de tu mamá, ¿por qué crear descontentos y situaciones que no vienen al caso? Tu preocupación es ponerte a trabajar y ayudar a tu papá, no metas cizañas, no hagas este tipo de documentos, que lo único que hacen es que todo mundo crea que haya problemas, el problema está en tu cabecita, si te estás dirigiendo como jefe de la familia, lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y ayudar a tu papá, que es lo que te corresponde porque tú eres el hijo”, añadió.