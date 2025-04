Mhoni Vidente reveló qué pasará con la herencia de Daniel Bisogno: ‘Saldrá perdiendo’

Mhoni Vidente no solo tiene visiones sobre los horóscopos semanales , sino también sobre situaciones que están ocurriendo en el mundo del espectáculo. Ahora, la astróloga consultó las cartas del Tarot para averiguar qué pasará con la herencia que dejó Daniel Bisogno, pues, al morir intestado, se generó un pleito que involucra a su hermano, Alex Bisogno, y a su propia hija, Michaela.

¿Por qué Mhoni Vidente apuntó filosa contra Daniel Bisogno?

La pitonisa cubana señaló de irresponsable a “El Muñe” por no haber pensado en el futuro de su hija, a pesar de que estuvo con complicaciones de salud por más de un año, y que hasta Pati Chapoy le advirtió.

En ese sentido, ahora Alex estaría “ventajoso” sobre la situación y, a decir de Mhoni, se quiere quedar con una parte de la herencia que dejó el actor y conductor, según contó en el programa de “El Heraldo TV”.

“Qué despapaye. Esto va a durar mínimo como unos dos años en pleito. Lo malo es que él (Alex) saldrá perdiendo”.

¿Por qué se peleó Pati Chapoy con el hermano de Daniel Bisogno?

El pleito entre Pati Chapoy y Alex Bisogno comenzó cuando el expresentador de “Al Extremo” publicó un comunicado en el que afirmó no saber dónde estaban las cenizas de su hermano, y señaló que había problemas con el testamento del fallecido actor.

Esto fue desmentido por la propia Pati durante una de las emisiones de su programa, donde pidió a Alex que explicara cuáles eran sus intenciones para pelear la herencia.

Pati Chapoy explotó contra Alex Bisogno y dice que se quiere quedar con parte de la herencia. (Especial)

No obstante, Alex dijo en una conversación con René Franco para su canal de YouTube, La Taquilla, que no quiere nada de las propiedades de “El Muñe”, sino que lo único que busca es respetar su voluntad.

Finalmente, señaló a la ex de Bisogno, Cristina Riva Palacio, de cambiar la chapa de la casa de Daniel sin previo aviso a la familia.

“Si nosotros no lo hicimos, siendo su familia, no tomamos esa decisión, ¿por qué lo haría Cristina, que es la exesposa? Además, ellos se casaron por bienes separados y su relación se rompió hace mucho tiempo. Entre ellos ya no había nada, la niña era lo único que los unía”, dijo.

