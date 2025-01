Pati Chapoy rompió el silencio sobre los rumores de su supuesta crisis de salud

Desde hace unos meses, circula el rumor de que Pati Chapoy está pasando por una supuesta crisis de salud , lo que la obligaría a dejar su proyecto Ventaneando. Sin embargo, la famosa conductora rompió el silencio y reveló cuál es su estado de salud actual.

Fue durante la conferencia de prensa por el aniversario 29 de su programa de chismes, en donde dejó claro que está bien y planea continuar con sus actividades por un buen rato.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre su estado de salud?

Pati Chapoy desmintió a quienes afirmaban que estaba pasando por un momento difícil en su salud. “Si me canso, descanso; y si me enfermo, me tomo una pastilla, porque a mí no me duelen las rodillas como a Pedro (Sola), porque yo sí me cuido”, dijo.

La famosa presentadora de televisión subrayó que hace ejercicio todos los días por 15 minutos, realiza caminatas, practica el yoga y se “mantiene físicamente muy bien”.

La amiga y compañera de Daniel Bisogno agregó: “De pronto por ahí comentan que si me está pasando algo… no es cierto, para nada. Estoy bien”.

Así, pues, la única enfermedad por la que Pati debe estar pendiente es por aquella que le diagnosticaron a mediados de 2024.

¿Qué enfermedad tiene Pati Chapoy?

Pati Chapoy reveló en julio del 2024 que la diagnosticaron con fascitis plantar, que le provoca dolor en la planta de los pies, sobre todo al caminar. Ella misma lo comentó en su programa Ventaneando.

Pati Chapoy fue diagnosticada de fascitis plantar. (Instagram @chapoypati)

“Les platico que desde hace unos días llego al foro con unos buenos tenis. Resulta que empecé con una molestia en el pie y resulta que, después de ver al médico y de sacar una radiografía, tengo fascitis plantar”.

Para contrarrestar los malestares, Chapoy dijo que tiene que hacer varios ejercicios y debe de ir a terapia 4 veces a la semana.