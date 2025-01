Pablo Ruiz reveló que en sus comienzos lo querían convertir en Luis Miguel: ‘Me inventaban romances’

Pablo Ruiz destapó varios secretos de su carrera en una íntima charla con Yordi Rosado para su canal de YouTube. Uno de ellos fue cuando estaba muy pequeño y apenas debutaba como cantante, pero sus mánagers ya tenían un plan para él: convertirlo en el “Luis Miguel sudamericano”.

“Nos presentan a estar personas, al director artístico, y nos dicen: ‘Queremos firmar a Pablo como cantante solista”, recordó.

Aunque en un inicio su mamá y él estaban emocionados por la oportunidad, luego él se dio cuenta de que el camino que tenían para su carrera ya estaba trazado.

Él, según contó en la charla, “no sabía nada” en aquel tiempo, y siguió con el plan, algo que ahora mira como una serie de normas que no encajaban con su personalidad. Y lo peor de todo, es que no ganaba mucho.

Pablo Ruiz dijo que su discografía había intentado convertirlo en el Luis Miguel de Sudamérica e intentaron darle una imagen varonil y muy dura, ¡y hasta le inventaron romances con varias mujeres!

“Yo fingí todos estos años hasta 2010, que ahí fue que salí del clóset, pero era difícil porque los paparazzis persiguiéndote, pero igual nunca me escondí”, dijo el cantante de “¡Oh, mamá! Ella me ha besado”.

Pablo Ruiz se sinceró con Yordi Rosado sobe su sexualidad y su carrera como cantante. (Instagram @pabloruizoficial)

Y luego agregó: “Me inventaban romances con chicas porque los mánagers me decían que tienes que ser más masculino y Luis Miguel había sacado ‘La Incondicional’. Me pusieron a un entrenador personal, me decían que tenía que tener novia o si no perdería a mis fans”.

Esto fue “demasiado pesado” para el cantante, quien describió esa experiencia como algo “horrible” mientras luchaba contra todo.

¿Qué hace Pablo Ruiz actualmente?

Pablo Ruiz no se ha alejado de los reflectores durante su carrera. Hace poco se unió a la gira de conciertos del 90´s Pop Tour y ha participado en varios festivales de la comunidad LGTBIQ+.

Entre sus próximos proyectos está un show llamado íconos, que presentará en el Teatro Metropólitan el 6 de marzo en la Ciudad de México (CDMX), junto a Gustavo Lara, Cox, y Claurio Yarto.

¿Quién es Pablo Ruiz?

Pablo Ruiz es un cantante argentino que nació en la ciudad de Buenos Aires en 1975. Es decir, actualmente tiene 79 años. Es conocido por canciones que fueron un éxito en los años 90, como “Orgullosa nena”, “Micha ideal”, “Rincón prohibido” y “La Malagueña”.