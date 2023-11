Ninel Conde habla de su boda con un joven 17 años menor que ella

Ninel Conde rompe el silencio sobre su boda.

Ninel Conde habría subido al altar por tercera ocasión a sus 47 años, ahora con un joven y empresario colombiano 17 años menor que ella.

El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, aseguró que “Ninel Conde se casa en Nueva York (15 de noviembre) con un señor colombiano de 30 años con el cual vive”.

Sin embargo, Ninel Conde reapareció para desmentir que se haya casado una vez más, pues el día de ayer fue un día normal en su vida en su casa de Miami, yendo al gimnasio y hasta aprovechó para mandarle un mensajito al conductor de Imagen TV.

“Lo que está atrás de mí no es Times Square, no es la Gran Manzana, me hablaron mis amigos ofendidos que porqué no los invité al gran evento... Les juro que allá afuera está Miami. ¡Ah cómo les gusta el mitote! Ya quiero estar más tranquila, llega una a cierta edad y sólo quiere estar en paz; les mando todos los besos del mundo, pues está cambiadísimo New York... Cómo dice el viejo y conocido refrán: Y la queso...”.

Dejando en claro que no anda con alguien, luego de la polémica relación que sostuvo con Larry Ramos, quien sigue prófugo de la justicia por diversos fraudes, ‘El Bombón’ prefiere continuar tonificando su escultural cuerpo.

Ninel Conde le mandó mensajito a Gustavo Adolfo Infante por decir que subiría al altar una vez más. ninelconde

