Murió una famosa cantante y actriz estadounidense en un trágico accidente de auto: todos los detalles

Las tragedias en el mundo del espectáculo continúan. Primero Paquita la del Barrio, luego Daniel Bisogno y ahora la famosa cantante y actriz estadounidense, Angie Stone, conocida por haber participado en la película “Este cuerpo no es mío” (2002).

¿Cómo fue el accidente en el que Angie Stone murió?

La artista Angie Stone murió a los 63 años la madrugada del sábado en un accidente de auto. Según reportes difundidos por la agencia AP, la cantante de “Wish I Didn´t Miss You” iba manejando alrededor de las 4 de la mañana de regreso a Atlanta desde Alabama tras ofrecer un concierto.

Angie Stone estaba tan emocionada tras haber regresado a los escenarios. (Instagram @theangiestone)

Su auto volcó y luego fue golpeado por un camión grande que iba por la carretera.

A decir de su mánager, Walter Millsap III, la única que perdió la vida en el accidente fue la famosa. Fue declarada muerta en el lugar , así que nada se pudo hacer.

La policía local inició una investigación para encontrar qué fue lo que pasó con el auto de Stone.

La familia de la cantante quedó devastada por la noticia y, a través de un comunicado, compartieron un desgarrador mensaje:

“Nunca en un millón de años hubiéramos esperado recibir esta horrible noticia. Todavía estamos tratando de procesarlo y estamos completamente desconsolados”.

¿Quién era Angie Stone, la cantante estadounidense que murió en un trágico accidente?

Angie Stone fue una cantante y actriz muy reconocida en Estados Unidos por ser pionera del género R&B y el Soul en la década del 2000. Algunas de sus canciones más famosas son “No more rain (In this cloud)”, “Baby”, con Betty Wright, y “Brotha”, por mencionar algunas.

La famosa artista de 63 años había regresado a los escenarios tras una breve pausa y estaba emocionada por volver a conectar con sus fans.

Hace apenas una semana, Stone contó en sus redes sociales que “tenía una gran sorpresa” para sus seguidores ahora que estaba de regreso. Lamentablemente, esto no ocurrirá.

En el cine, tuvo una carrera corta, con apariciones esporádicas en películas como “Ride Along” (2014), “Brown Sugar” (2002) y “Lucha de Tentaciones” (2003).

En paz descanse Angie Stone.

