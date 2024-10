Murió querida productora de Telemundo: “Se fue triste por no ver a sus hijas graduarse”

Una productora y creadora de contenido en Telemundo, perdió la vida recientemente tras una dura batalla contra el cáncer.

La querida colaboradora de la cadena de televisión hispana trabajó en programas como La mesa caliente y La casa de los famosos sin censura, dejando una huella imborrable en la industria.

María Marangunich, mejor conocida como ‘Marita’, luchó hasta sus últimos días de vida. La productora Ximena Cantuarias, cercana a la fallecida, recordó su fortaleza: “Hace no mucho el médico le dijo que no había nada que hacer y que le quedaba poco tiempo en este mundo. Pero ella no se quería ir y siguió luchando”.

Cantuarias compartió que, aunque no se logró el

milagro de sanarla, Marita logró unir a amigos en torno a la oración durante su enfermedad.

Marita, según Cantuarias, se fue con la tristeza de no poder ver a sus hijas graduarse, casarse y formar sus propias familias.

Numerosas figuras del medio lamentaron su partida. Giselle Blondet, copresentadora de La mesa caliente, expresó en redes: “Hoy es un día de esos en los que las palabras no alcanzan para describir el vacío que siento en mi corazón”. Blondet recordó a Marita como una profesional ejemplar, una madre dedicada y una amiga leal.

“Me cuesta imaginar un mundo sin tu sonrisa, sin tus consejos tan llenos de amor”, agregó Blondet, reflejando el impacto emocional que su partida ha dejado en sus colegas.

Otras figuras como Carlos Adyan, Andrea Meza, Lourdes Stephen, Greidys Gil y Alix Aspe también compartieron su dolor por la pérdida, recordando a Marita con cariño y admiración.