Murió hijo de Talina Fernández a dos semanas del primer aniversario luctuoso de la conductora

Hace algunas semanas los hijos de Talina Fernández, “Pato” y “Coco” Levy, organizaron un bazar para vender pertenencias de la querida conductora y así recaudar fondos para pagar deudas, así como costear problemas de salud que padecía “Pato”.

Lamentablemente, a dos semanas de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de “La dama del buen decir”, Gerardo Patricio Levy Fernández, mejor conocido como ‘Pato’ Levy, falleció.

El triste deceso fue confirmado por la periodista Mara Patricia Castañeda a Las Estrellas, la mañana de este lunes 10 de junio.

“Este lunes falleció el hijo más joven de Talina Fernández, Patricio Levy Fernández, Pato Levy murió dormido. Está al lado de su hermana Mariana, de su padre Jorge, y de su mamá, Talina Fernández”, dijo la jefa de espectáculos de Televisa.

De los tres hijos que procreó Talina, sólo le sobrevive uno, Juan Jorge Levy Fernández, mejor conocido como ‘Coco’ Levy, pues Mariana, falleció en 2005.

Los últimos meses de vida de “Pato” fueron dificiles debido a que atravesó complicaciones de salud derivada a fallas en su corazón.

“Yo estoy mal, grave, me internaron en el hospital porque mi corazón está fallando. Muchas personas me dijeron que cuando perdíamos a un ser que amamos mucho se nos rompe el corazón, y eso es lo que me sucedió a mí, literalmente”, dijo en entrevista pasada a TVyNovelas.

Gerardo Patricio, verdadero nombre del hijo de Talina Fernández, debe someterse a una operación lo más pronto posible. REDACCIÓN TVYNOVELAS

En las declaraciones que ofreció a esta revista, habló de los cuidados que tenía que tener para preservar su salud.

“Necesito bajar muchísimo de peso porque estoy cargando mucha agua, mi corazón no está bombeando bien la sangre a donde debe ir, y lo que tengo es líquido; lo que tienen que hacer es que mi corazón vuelva a andar correctamente y así elimino el exceso de peso”, detalló.