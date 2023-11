Mía Rubín sorprende con su interpretación del Himno Nacional en la NBA... pero no se libra de las críticas

El regreso de la NBA a México significó una gran oportunidad para los aficionados mexicanos de este deporte, quienes pudieron ver en vivo a las grandes estrellas del basquetbol, y por supuesto las celebridades no tardaron en unirse a este festejo, sobre todo Andrea Legarreta, quien se puso contenta por un motivo muy especial.

Y es que Mía Rubín , hija de la conductora, se unió a la larga lista de famosos que cantan el Himno Nacional en algún evento público, ya que a ella le tocaron los honores previo al juego de los Capitanes CDMX contra Osceola Magic. A pesar de los nervios, la joven logró una interpretación impecable... Aún así, los internautas no pasaron por alto otros detalles que generaron toda clase de críticas.

MÍA RUBÍN SORPRENDE AL CANTAR EL HIMNO NACIONAL SIN ERRORES

Andrea Legarreta posteó un video de su hija cantando el Himno Nacional con un tierno mensaje en el que expresó su orgullo por los logros de la joven.

“Orgullo absoluto verte y escucharte cantar el Himno Nacional de nuestro país por invitación de la NBA!!! Merecida invitación y merecido el aplauso del público amor lindo!! Impecable interpretación!! Eres GRANDE!! Qué gran evento!! Hemos disfrutado tanto!! Que vengan más sueños cumplidos princesa!! Orgullosos de ti!! Siempre con ustedes amor!! Te amamos infinito”, escribió la conductora.

Sin embargo, Andrea Legarreta debió limitar los comentarios en su post debido a que, aunque Mía Rubín no tuvo un solo error al momento de cantar el Himno Nacional, los internautas no dudaron en criticar desde el outfit hasta los movimientos de manos de la joven.

“NO DEBE HACER ADEMANES”... EN REDES, CRITICAN A MÍA RUBÍN

En redes, abundaron los comentarios de felicitación a Mía Rubín , pero también hubo bastantes críticas, pues algunos usuarios de Instagram consideraron que los movimientos con sus manos estuvieron fuera de lugar, mientras que otros opinaron que la joven no se vistió de forma adecuada para la ocasión.

Por ejemplo, en el video publicado por TVyNovelas se pueden leer opiniones como: “No deben hacer ademanes o movimientos con las manos, es un himno no una canción”, “Esa ropa no era la adecuada”, “Perfecto! y no faltarán los que le busquen y le encuentren algo ‘malo’ a la entonación del himno nacional”, “Sin duda ella si sabe que es entonar” y “Muchas felicidades lo hizo muy bien, por lo menos no se equivocó y eso se agradece porque demuestran profesionalismo”.

Hasta el momento, ni Mía Rubín ni sus padres han respondido a las críticas. Lo único que hizo Andrea Legarreta fue suprimir los comentarios en su post para evitar más agresiones.