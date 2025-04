Mhoni Vidente lanzó una inesperada predicción sobre Imelda Garza que podría cambiar su vida por completo

Mhoni Vidente hizo una fuerte revelación sobre lo que visualiza en el futuro de Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, el fallecido hijo de Maribel Guardia. Y es que, según la pitonisa cubana, la cantante estaría muy cerca de tener un segundo hijo, pero lo más controversial es quién podría ser el padre.

“Un muchachito está enamorado de ella, que era amigo de Juliancito (Figueroa) (...) Imelda, si no está embarazada (ya), le falta un minuto.”

Pero eso no fue todo. La vidente también le sacó las cartas del Tarot para visualizar cómo será su carrera como cantante, y lo que predijo no fue nada alentador.

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre la carrera artística de Imelda Garza Tuñón?

Mhoni Vidente aseguró que la carrera artística de Imelda Garza no despegará como ella espera , pues su reciente debut fue duramente criticado.

“No va a tener ninguna carrera artística porque no canta, no baila, no nada, pero sí es buena para tener hijos y casarse,” dijo la astróloga.

¿Qué pasó con Imelda Garza en su obra sobre Selena Quintanilla?

Imelda Garza Tuñón debutó hace unos días como cantante en la obra de teatro “Soltero, casado, viudo y divorciado”, con una presentación en Monterrey. Sin embargo, su actuación en el intermedio fue duramente criticada por la audiencia.

La nuera de Maribel Guardia le rindió homenaje a Selena Quintanilla con varios de sus éxitos, pero olvidó llevar el micrófono al escenario. Luego, al reincorporarse a mitad de la canción, comenzó a interpretar “Como la flor”.

Sobre los señalamientos por su equivocación, Imelda explicó que “hubo un tema en el staff” relacionado con el micrófono. Además, en Instagram, llamó “nadaqueverientos” a quienes la criticaron por ese incidente.

“Muchas gracias por la publicidad. Por ustedes y por mí seguiré adelante. Así como nada me ha detenido nunca, me impulso de todo lo que dicen.”

NO TE PIERDAS: