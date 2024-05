María José sufrió un fuerte susto en pleno concierto, ¡un fan se le abalanzó en el escenario! VIDEO

El momento, que quedó registrado en un video que pronto se viralizó en redes sociales, desató toda clase de críticas contra el joven, quien aunque no fue violento, sí se le abrazó a María José de una forma que muchos consideraron inadecuada e, incluso, tacharon su modo de actuar como “acoso”.

El joven logró llegar a María José a medio espectáculo e incluso minutos después se sacó con ella la clásica selfie del recuerdo para demostrar que había quedado en buenos términos con su cantante favorita; sin embargo, esto no sirvió para calmar la molestia de los internautas por su actuar.

EXPLOTAN CONTRA FAN DE MARÍA JOSÉ QUE SE LE LANZÓ EN EL ESCENARIO: “HAY QUE RESPETAR”

En el video de poco más de 20 segundos de duración se ve el momento preciso en el que el fan irrumpe en el escenario y, sin más ni más, abraza con todas sus fuerzas a María José para expresarle su cariño e incluso llega al extremo de “colgarse” de ella por unos breves instantes.

Afortunadamente, el equipo de seguridad de la famosa actuó rápidamente y logró retirar a la persona luego de un breve forcejeo; “ La Josa ”, por su parte, no reaccionó de una forma violenta aunque sí se notó cierto nerviosismo en su voz ante este abrazo inesperado.

Como era de esperarse, las críticas no tardaron en llegar, sobre todo por el comportamiento tan brusco que el joven tuvo en el escenario con comentarios como: “Qué horrible, por eso luego los artistas no permiten nada”, “Qué poca y qué falta de respeto”, “No hay necesidad de hacer esto” y “Son personas y hay que respetar, no mamen”.

Sin embargo, al parecer al entusiasmado fan identificado en X como Marioboy estos ataques ni siquiera “le hicieron cosquillas”, y es que logró convencer a María José para sacarse una foto con ella luego del incómodo episodio, incluso tuvo un breve pero contundente mensaje para los que no soportaron: “Saluditos”, escribió.

