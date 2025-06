¡Luto y conmoción! La banda Cuisillos publica un mensaje por una triste pérdida: ‘Descanse en paz’

La tragedia volvió a tocar las puertas de la Banda Cuisillos . A través de un conmovedor mensaje, la agrupación confirmó el fallecimiento de Laura Roque, una fiel seguidora y amiga entrañable que dejó una marca imborrable en el corazón de todos los que la conocieron.

“En nombre de toda la tribu de Cuisillos lamentamos profundamente tu pérdida. Descanse en paz, Laura Roque”, escribieron con tristeza en una publicación de Instagram, firmada por Arturo Macías y los demás integrantes.

En los comentarios, decenas de seguidores —que alguna vez cruzaron palabra o abrazo con doña Laura— expresaron su dolor con mensajes llenos de amor, recuerdos y apoyo a la familia. Sin embargo, la banda no ofreció más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, lo que generó aún más incertidumbre entre sus fans.

Este fue el triste mensaje que publicó la banda Cuisillos. (Instagram)

¿Cómo fue el asesinato de Ernesto Ruiz, vocalista de la banda Cuisillos?

Este nuevo golpe ocurre a ocho años del brutal asesinato de Ernesto Ruiz, uno de los vocalistas más queridos del grupo . En 2017, un comando armado irrumpió en su domicilio en Guadalajara y lo acribilló sin piedad, dejando en vida a su esposa y a su pequeño hijo. Hugo León, representante del grupo, confirmó la noticia en una desgarradora entrevista para el programa Hoy.

El vocalista de Cuisillo, Ernesto Ruiz, fue asesinado en su casa. (Especial)

La noticia cimbró no solo a los seguidores del regional mexicano, sino a toda una generación que coreaba canciones como “Vanidosa”, “No se lo digas a ella”, y “Perdóname”. La banda, en la cima de su carrera, se vio envuelta en una pesadilla que dejó cicatrices profundas.

Cuisillos: el escándalo de la “muerte” que nunca fue

Por si fuera poco, en 2023, otro episodio indignante sacudió a la agrupación. Circuló el rumor de la muerte de “El Pájaro” Ortiz, exintegrante de Cuisillos . El revuelo fue tal, que muchos pensaron que la tragedia había tocado nuevamente a la banda. Pero no. Todo se trató de una estrategia publicitaria fallida para lanzar una canción titulada “Mi funeral”.

El propio Ortiz tuvo que salir a dar la cara y, visiblemente molesto, explicó en un video en Facebook:

“No estaba de acuerdo con esta idea. No sé en qué momento esta persona se tomó la libertad de publicar esa imagen. Mi papá y mi familia… me imagino lo que sintieron al verla. Se me hizo una estupidez que hicieran algo así. Creo que con eso no se juega y no se vale. Estoy muy molesto. Quiero pedirles una gran y enorme disculpa. Para mí lo más importante es aclarar que estoy bien. Estoy pensando en tomar acciones legales contra esa persona porque esto no se puede permitir”.

