¡Luto en la televisión! Murió la estrella de un famoso reality tras una dura lucha contra el Alzheimer

El mundo de la televisión estadounidense está de luto tras confirmarse la muerte de Phil Robertson, conocido por ser el carismático patriarca del reality show “Duck Dynasty”. El empresario, cazador y figura mediática murió a los 79 años, luego de una batalla contra el Alzheimer, enfermedad que su familia hizo pública en diciembre de 2024.

La noticia fue confirmada por sus hijos y nietos a través de mensajes en redes sociales , con lo que se generó una oleada de condolencias por parte de seguidores y figuras del entretenimiento que reconocieron la influencia de Robertson en la cultura popular.

¿Quién fue Phil Robertson?

Phil Robertson fue el fundador de la exitosa marca Duck Commander, especializada en artículos para la caza de patos. Pero su rostro se volvió conocido a nivel mundial gracias al programa de televisión “Duck Dynasty”, transmitido por A&E entre 2012 y 2017. La serie mostraba la vida cotidiana de la familia Robertson en Luisiana, donde combinaban humor, valores cristianos y cultura sureña, con el negocio familiar como telón de fondo.

Junto con su esposa Kay y sus hijos Jase, Willie y Jep, Phil se convirtió en una figura icónica de la televisión estadounidense. Su personalidad directa, su fe religiosa y su estilo de vida rural conectaron con millones de espectadores, para llevar al programa a tener picos de audiencia extraordinarios y convertirlo en uno de los realities más exitosos de su época.

¿De qué murió Phil Robertson?

El deceso de Phil Robertson fue consecuencia del avance del Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente la memoria y las funciones cognitivas. Su familia había revelado en diciembre de 2024 que el diagnóstico ya era oficial, y que se encontraba en las primeras etapas de la condición.

A lo largo de los meses siguientes, su hijo Jase Robertson actualizó a los fans sobre el estado de salud de su padre a través del podcast “Unashamed with the Robertson Family”. En abril de 2025, confirmó que la situación había empeorado notablemente. “Estamos haciendo todo lo posible para que esté cómodo. Simplemente no está bien”, expresó con evidente emoción.

Finalmente, el domingo 25 de mayo de 2025, la familia comunicó que Phil Robertson falleció rodeado de sus seres queridos.

¿Cómo reaccionó la familia Robertson a la muerte de Phil?

Las reacciones por parte de los familiares fueron inmediatas y profundamente emotivas. Jase Robertson publicó en X e Instagram: “Mi papá se fue a estar con el Señor hoy. Lo extrañaremos, pero sabemos que está en buenas manos. Dios es bueno, y lo volveremos a ver”.

Su nieta, Sadie Robertson Huff, también compartió varias fotografías familiares a través de Instagram, en las que recuerda momentos entrañables junto a su abuelo. Por su parte, Willie y Korie Robertson, uno de los matrimonios más visibles del reality, expresaron: “Celebramos hoy que nuestro padre, esposo y abuelo está ahora con el Señor. Gracias por todas las oraciones y el cariño”.

La familia anunció que, por el momento, realizarán un servicio privado, aunque más adelante se organizará una celebración pública en honor a la vida de Phil Robertson.

¿Cuál fue el legado de Phil Robertson fuera de la televisión?

Más allá del éxito televisivo, Phil Robertson dejó un legado en el mundo empresarial y cultural. Su empresa, Duck Commander, nació en 1972 con la invención de un reclamo de patos que él mismo patentó. Lo que comenzó como un pequeño negocio familiar se convirtió en una marca de referencia para los entusiastas de la caza en Estados Unidos.

También fue autor de varios libros, incluyendo “Happy, Happy, Happy” y “The Theft of America’s Soul”, donde compartió sus creencias religiosas y filosóficas. Su postura conservadora y su devoción por la fe cristiana marcaron su imagen pública, lo que le generó tanto apoyo como polémicas a lo largo de los años.

¿Qué se sabe sobre el regreso de “Duck Dynasty” a la televisión?

Antes de su fallecimiento, A&E había anunciado que “Duck Dynasty” regresaría a la pantalla con una nueva versión titulada “Duck Dynasty: The Revival”, programada para estrenarse en el verano de 2025. Aunque no se ha confirmado cómo impactará la muerte de Phil Robertson en la producción, se espera que la serie incluya un tributo especial a su figura.

Desde que terminó la emisión original, varios miembros de la familia han participado en nuevos proyectos, incluido “Duck Family Treasure” y otros spin-offs. La familia también ha crecido, y muchos de los nietos de Phil ahora son parte activa de las plataformas digitales, con lo que se mantiene viva la herencia del clan Robertson.

Phil Robertson será recordado como una figura emblemática del entretenimiento y como el corazón de una familia que conquistó a millones de televidentes. Su muerte marca el fin de una era para quienes crecieron viendo “Duck Dynasty”, pero también deja una huella duradera en la historia de la televisión estadounidense.