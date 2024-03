Lupillo Rivera volvió a hablar en LCDLF 4 de su polémico tatuaje de Belinda y lanzó una fuerte declaración

¡ Lupillo Rivera La casa de los famosos 4 e incluso aseguró que se arrepintió de una de sus decisiones más virales.

En esta ocasión hubo una pequeña diferencia: Lupillo Rivera ya no ventiló más detalles íntimos de su romance con Belinda. En vez de eso, habló con los inquilinos de La casa de los famosos 4 sobre el polémico tatuaje que se hizo en honor a la cantante y que posteriormente borró de una forma muy curiosa.

El enorme manchón negro que quedó en el brazo de Lupillo Rivera se convirtió, en su momento, en una fuente inagotable de memes y videos sarcásticos; no obstante, todo apunta a que el cantante no se la pasó muy bien del todo tras este “arrebato”, como él mismo lo dijo.

¿Lupillo se arrepintió de haberse borrado el tatuaje de Belinda de una forma tan brusca? Estas fueron las declaraciones del famoso en el reality show de Telemundo.

¡LUPILLO RIVERA ESTÁ ARREPENTIDO DE HABERSE BORRADO EL TATUAJE DE BELINDA!

Una vez más, Lupillo Rivera abrió su corazón ante sus compañeros de La casa de los famosos 4 y reveló que nunca estuvo satisfecho con el manchón negro que le quedó en el brazo luego de que se borrara la cara de Belinda .

“No me lo hubiera borrado, sí me arrepiento”

Y es que, como el mismo “Toro del corrido” aceptó, su decisión fue producto de un “arrebato” del cual todavía se arrepiente cada que se ve al espejo, pues la marca negra en su brazo le recuerda su acción precipitada.

Lupillo Rivera, quien estaba acompañado de Rodrigo Romeh y Ariadna, no dudó en acariciarse el brazo donde antes estaba el tatuaje del rostro de Belinda, mientras se lamentaba bastante afectado: “No me lo hubiera borrado, sí me arrepiento”, reconoció.

Fue entonces que Ariadna le preguntó a Lupillo por qué se hizo esa mancha negra y no intentó tapar el rostro de Belinda de una forma más sutil, pero el cantante no respondió a esa pregunta, visiblemente triste por el resultado final que ahora lo acompaña a todas partes.

Poco después, Lupillo Rivera le confesó a Rodrigo Romeh que tomó esa viral decisión en un “arranque” de dolor que tuvo luego de su ruptura con Belinda y cuyas consecuencias sigue sufriendo hasta ahora, ¿qué otros detalles de este noviazgo serán revelados en La casa de los famosos 4?