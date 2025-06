Manola Diez reaparece, explica pleito con actriz, pero en redes notaron algo en su forma de hablar

Manola Diez, conocida por sus participaciones en televisión y teatro, ya ha protagonizado diversos conflictos con otros colegas del medio artístico. Esta vez, dio su versión de un pleito con la actriz Anyolina Broy, a quien supuestamente cacheteó.

La consecuencia fue que Manola Diez fue expulsada del proyecto ‘Teatro en breve’ tras la actitud violenta, aunque, a decir de la actriz, no agredió a su colega.

“Violenta no soy, violenta si le doy con la frente y le quiero la nariz. Ella me aventó un vaso de agua, ella me amenazó”, dijo en un reciente encuentro con los medios.

“Le iba a dar un estate quieto, pero movió la cabeza y fue una rozada de nada. Se quiso colgar de mi fama, que con bastante esfuerzo yo he logrado en 34 años”.

En la entrevista, Manola Diez enfatizó que nunca ha negado que ha recibido ayuda para controlar su temperamento. “Yo me medico, y te digo algo, no es ira, es ansiedad. Lo que tengo es ansiedad y en su momento depresión por el accidente de mi hijo hace 13 años”.

“No me da vergüenza decirlo, vergüenza robar y que te cachen. Es importante ir al psiquiatra, de conocer tus problemas, aceptarlos y decir ‘no hay problema me ayudo’”, dijo Manola Diez.

Sin embargo, su forma de hablar provocó distintos comentarios que la tachaban te estar ebria durante la entrevista. Al comentar la situación, la periodista Joanna Vega-Biestro aseguró: "(Manola) tiene meses sin probar una gota de alcohol pero hace frente a temas de salud mental”.

¿Qué pasó entre Manola Diez y Anyolina Broy?

El desafortunado incidente ocurrió el pasado domingo 11 de mayo de 2025 durante los ensayos de “Teatro en breve”, un proyecto encabezado por el productor Paco Lalas, que consiste en presentar varias obras cortas en una misma jornada. Según relató la propia afectada, Anyolina Broy, en un video difundido en redes sociales, todo comenzó cuando ella y su director de escena, Carlo Guerra, pidieron permiso a Diez para ingresar brevemente al foro para tapar una ventana por la que entraba demasiada luz solar.

La respuesta inicial de Manola Diez fue visiblemente incómoda y agresiva, al lanzar la puerta de manera violenta y expresar molestia por la interrupción. Este primer desencuentro llevó a Anyolina a solicitar respeto, lo que generó una reacción aún más fuerte por parte de Diez.

“Le dije: ‘disculpa, esta no es la actitud, exijo respeto, también soy productora y actriz, no merezco este trato’. Ella comenzó a hablarme de forma altanera y agresiva, y cuando decidí salir del foro, sentí de repente una bofetada muy fuerte que ni siquiera vi venir”, relató visiblemente afectada Anyolina Broy.