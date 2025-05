Litzy está “cautiva por amor” del Chef Poncho Cadena y nos confiesa: “Quiero cuatro hijos”

Litzy está próxima a llegar al altar con el chef Poncho Cadena, y nos confiesa cómo avanzan los preparativos de su boda

Ni en su adolescencia Litzy había sentido tantas “maripositas” en el estómago como cuando conoció al chef Poncho Cadena mientras participaba en MasterChef Celebrity 2024, el programa de TV Azteca que le presentó al amor de su vida. Un año ha pasado desde el flechazo y ahora hasta preparan dos bodas que les crea mucha ilusión.

La protagonista de la telenovela “Cautiva por amor” dijo en entrevista con TVyNovelas: “Yo estoy cautiva por el chef Poncho, al mil por ciento, él me cautivó desde el primer momento y estoy feliz, es una etapa de mi vida increíble que estoy disfrutando mucho, me siento plena con mi trabajo, con mi carrera ya de 29 años y compartir mi vida al lado de él me tiene muy ilusionada y entusiasmada”.

Según Litzy, ya había perdido las esperanzas de encontrar un príncipe azul, pero todo cambió cuando después del reality show comenzaron a salir y a conocerse mejor, pues cuando estaban grabando los espacios eran limitados.

“No me había desilusionado en el amor, pero sí estaba como resignada, aunque todo bien, he tenido una familia maravillosa que me ha apoyado siempre, una carrera increíble en la que he tenido mucha suerte con unos proyectos encantadores, entonces dije: ‘Bueno, si en esta vida no me toca encontrar el amor, pues no pasa nada, todo está bien y trataré de ser feliz con lo que me tope en frente, pero fue más impactante que me tomara por sorpresa y nunca me imaginé que MasterChef me iba a traer al hombre de mi vida, un hombre que me felicita, que me cuida mucho, que me protege mucho, por eso estoy encantada”.

Litzy está planeando su boda con Poncho Cadena, el empresario del que se enamoró en MasterChef México Celebrity Instagram

“ME COCINA CASI TODOS LOS DÍAS”

Para la estrella de telenovelas como DKDA, Daniela, Amarte así, Pecadora y Una maid en Manhattan, ha sido un agasajo tener como novio a un chef, pues la consiente con las preparaciones más deliciosas. “Me cocina casi todos los días y siempre me hace platillos diferentes, a veces le digo: ‘¿Por qué no me vuelves a hacer el plato de la otra vez?’, pero siempre hay algo nuevo, siempre hay algo espectacular y eso me encanta. Estoy feliz”.

Litzy y Poncho Cadena anunciaron su compromiso en enero de 2025 con un video publicado en Instagram en el que la también cantante escribió: “Este arroz ya se coció”.

Sobre el matrimonio, la futura esposa recalcó a esta revista: “Todavía la boda no está completamente lista, pero nos vamos a casar en octubre, la haremos en la Ciudad de México, nosotros vivimos entre Los Cabos y la Ciudad de México, y seguramente haremos alguna celebración en Cabo también, pero seguro el civil y el religioso será aquí. En cuanto al vestido, sólo usaré uno porque quiero estar relajada y disfrutar”.

Esta etapa de su vida ha sido la mejor que ha podido experimentar Litzy, ya que encontró un equilibrio entre su vida personal y profesional.

“Creo que es un gran momento el que estoy viviendo en mi vida, ojalá vengan muchos más así, me siento bendecida, me siento agradecida de tener estas oportunidades de trabajo, de poder estar enamorada, de estar con la persona correcta, hay que saberlo aprovechar y todo pasa, lo bueno y lo malo, entonces este momento que está increíble lo voy a aprovechar al máximo y ya veremos qué pasa. La verdad es que me encantaría tener muchos hijos, no me alcanzará el tiempo, pero quiero cuatro”.

¿Quién es Poncho Cadena?

Poncho Cadena nació en Sonora, México. Pertenece a la cuarta generación de una familia de cocineros de gastronomía francesa, algo que sin duda marca su estilo de cocina. En el 2001 traslada su residencia a Canadá para estudiar cocina en la escuela Pacific Culinary Arts. En esta ciudad trabaja y adquiere experiencia como cocinero en diversos restaurantes. AI terminar sus estudios dedica un tiempo a viajar por Europa para vivir experiencias gastronómicas que fueron forjando, poco a poco, sus conceptos culinarios de base. En su regreso a México se centra en desarrollar su propio estilo... Una cocina visceral, sin tiempos ni reglas. Un concepto donde brilla el sabor, la invención, la presencia visual del plato y la combinación de especies y alimentos, según la inspiración del momento.