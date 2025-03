¡Laura Bozzo explotó! El VIDEO a los gritos en ‘La Casa de los Famosos All Stars': ¿qué le pasó?

A pesar de que en los primeros días de “La Casa de los Famosos All Stars” Laura Bozzo se mostró como una inquilina tranquila y dispuesta a llevarse bien con sus compañeros, es indudable que cuatro semanas de encierro cambian a cualquier persona... ¡el verdadero carácter de la peruana salió a relucir en poco tiempo!

La costumbre que tiene Laura Bozzo de defender sus puntos de vista a los gritos y exhibir lo que ella considera “injusticias” por parte de la producción totalmente en vivo, sin miedo a las consecuencias, la consolidaron como una de las concursantes más fuertes para llegar a la final: ¡este fue su berrinche más reciente!

¿POR QUÉ LAURA BOZZO EXPLOTÓ CONTRA LA PRODUCCIÓN DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL STARS”?

Este jueves 07 de marzo, todos los famosos sancionados por La Jefa entraron al confesionario para toparse con una perversa dinámica: un juego de la ruleta que acabaría por sumarles más puntos en contra (de 1 a 4). La puntuación, claro, se sumaría a las votaciones de sus compañeros.

El clima estuvo muy tenso a lo largo del juego; sin embargo, todo estalló cuando Laura Bozzo entró como un huracán al confesionario y, antes de darle la vuelta a la ruleta con mucho coraje, le lanzó una queja a La Jefa que la dejó congelada.

“Sí, claro, después de haber estado cinco veces tocando esa puerta para hacer una consulta, pero claro, ya se sabe que acá hay preferencias”, arremetió la peruana sin filtros, en una voz alta y bastante molesta.

Como se puede ver en el video viral del momento, el micrófono de la peruana -quien por cierto sumó dos puntos en esta dinámica y se salvó de la nominación- fue silenciado en varias ocasiones, lo que acabaría por confirmar que tal vez la producción de “La Casa de los Famosos All Stars” sí beneficia a alguien... ¿será?

Sobre sus nominaciones de la semana, la presentadora fue contundente: “Tres puntos le doy a Adame porque la forma como se ha burlado de Nacho y su arrogancia me tienen podrida, dos puntos le doy a Luca y un punto le doy a Uriel”, dijo Laura Bozzo un poco más tranquila. “Ya no me quieren”, susurró antes de salir al jardín.

¿QUIÉNES SALIERON NOMINADOS EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL STARS” ESTE 06 DE MARZO?

Este jueves 06 de marzo tuvo lugar una nueva Gala de Nominaciones que se saldó con seis personas en “la cuerda floja”; sin embargo, una de ellas podría ser salvada antes de que llegue el temido lunes de Eliminación. Los nominados de la semana son: