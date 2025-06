María Sorté le puso un alto a los rumores y desmintió su desaparición con un firme mensaje

Las fake news son una constante en el internet y diversas personalidades han sido víctimas de inventos malintencionados. Esta vez le tocó a María Sorté, cuya imagen fue utilizada para divulgar una noticia falsa en torno a su separación, un tema que la actriz no pasó por alto y se decidió a abordar personalmente.

María Sorté reapareció y aclaró si su integridad realmente está en peligro

A través de una publicación hecha directamente en sus cuentas oficiales de Instagram y X (antes Twitter), María Sorté desmintió cualquier teoría en torno a su supuesta desaparición. Esto después de que en redes sociales se hiciera viral un post que alertaba sobre la posibilidad de que la artista mexicana estuviera en calidad de inlocalizable para sus familiares.

“Mis amores: hay un rumor en redes que dice que estoy desaparecida desde hace un par de días. ¡No es cierto! ¡No hagan caso! ¡Yo estoy muy bien, tranquila y feliz, gracias a Dios!”, escribió la protagonista de “Las hijas de la señora García”, proyecto en el que trabajó junto a figuras como Guillermo García Cantú y Ela Velden.

Las reacciones no se hicieron esperar, y rápidamente se acumularon varios comentarios de seguidores que se dijeron aliviados por saber que se trató de una fake news. Y también, uno de los actores que se manifestó en este post fue Alejandro Tommasi, quien le extendió un cupido a su colega por el radiante estado físico en el que se mantiene.

¿Cómo empezó el rumor sobre la desaparición de María Sorté?

Las versiones en torno a una presunta ausencia involuntaria de la emblemática actriz comenzaron a circular a inicios de junio de 2025, cuando una página en Facebook divulgó información en la que se aseguró, María Sorté se encontraba en calidad de desaparecida, advirtiendo incluso que su hijo Omar García Harfuch, -actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México-, ya estaba realizando acciones de búsqueda inmediata.

En redes sociales se viralizó un falso rumor sobre la desaparición de María Sorté Archivo

No obstante, tal como declaró la actriz mexicana, estos datos son completamente falsos e infundados por terceros. Por lo que sin aclarar exactamente dónde se encuentra ahora que no está en proceso de rodajes, sí le hizo saber a su enorme comunidad de admiradores que su integridad no corre peligro como se mencionó.