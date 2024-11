La inesperada respuesta que Shakira tuvo al recibir un premio de España: ¡Esto va a salpicar!

La cantante colombiana Shakira sigue cosechando éxitos y más éxitos con sus temas post y contra Gerard Piqué, su expareja y padre de sus dos hijos, Milan y Sasha. Cuando se creía que España sería uno de los últimos países donde la cantante de ‘Te dejo Madrid’ volvería a resonar con fuerza, pues la ‘Loba’ tiene su manada en el lugar menos pensado.

En las últimas horas Shakira compartió un inesperado mensaje en respuesta al Disco de Platino que ganó en España por su tema ‘Soltera’. Los fans de Shakira en España ratifican con este éxito el apoyo a la colombiana y le reiteran de forma indirecta lo que le vienen pidiendo hace meses en las redes sociales, que incluya al país ibérico en su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

La nueva Shakira Instagram Shakira.

La respuesta de Shakira ante el premio en España

Por medio de una historia en Instagram la cantante y bailarina subió una foto en la que muestra que ‘Soltera’ tiene Disco de Platino X1 y junto a ella Shakira agrega: ‘Gracias, España. ¡Los extraño!’.

Shakira no para de ponerle trabas en la camino a Gerard Piqué, quien, inclusive en su país, deberá escuchar a la colombiana por doquier.

No habrá rincón donde el exjugador de Barcelona esté que no escuché algo de Shakira, al igual que le debe ocurrir a Clara Chía, la amante con quien engañó a la madre de sus dos hijos y con quien ahora vive una relación oficial. No cabe duda que la respuesta de Shakira salpicará y renosará en todos los rincones de España.

Disco de platino para Shakira por Soltera. Instagram Shakira.

Las palabras con las que Shakira se había despedido de España

El 2 de abril del 2023, justo al terminar de solucionar su mudanza, la tenencia de sus hijos y el traslado de su padre enfermo a Miami, Shakira pudo irse de Barcelona y dejarle la mansión libre a Gerard Piqué y su nueva novia.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar’, decía Shakira en su momento.

Vista de Barcelona desde la que era la casa de Shakira y Piqué Instagram Shakira.

‘Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer’, seguía la cantante en su despedida.

Una vez más y como lo hace hoy, ya con sus heridas curadas o por lo menos cicatrizadas, Shakira agradecía a su público en España y les prometía un regreso: ‘‘Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!’.