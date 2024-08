La dura advertencia que Pepe Aguilar le envió a Christian Nodal: ‘Por las buenas soy muy bueno, pero por las malas’

En días pasados, en la víspera de la celebración por su primer mes casado con Ángela Aguilar, Christian Nodal se atrevió a dar una serie de impactantes revelaciones acerca de cómo es la relación con su suegro. Esto después de que se especulara que Pepe Aguilar no veía con buenos ojos la relación de su hija menor con el cantante, algo que según recientes declaraciones, podría no estar tan alejado de la realidad.

Así lo demostró el patriarca de la dinastía Aguilar, quien reaccionó a los dichos de su yerno y lanzó una fuerte advertencia, que para muchos, se trató de una confirmación sobre que todavía tiene reservas sobre este matrimonio.

Pepe Aguilar ‘amenaza’ a Christian Nodal: ¿qué le dijo?

En uno de sus últimos encuentros con diversos medios, Pepe Aguilar fue interceptado por las declaraciones que Christian, el esposo de Ángela, hizo sobre su personalidad en el podcast Molusco TV.

“No me conoce todavía, no me conoce. Yo creo que a uno como ser humano, es cómo le lleguen. Juan Gabriel tenía una canción que decía: ‘Por las buenas soy muy bueno, pero por las malas soy muy malo’”, bromeó el intérprete de “Se te olvidó".

No obstante, pese a lo duras que puedan sonar sus palabras, puntualizó en que no tiene problemas con Nodal, y duda mucho llegar a tenerlos algún día, sobre todo si sigue haciendo tan feliz a su hija como hasta ahora. “Si él es respetuoso como hasta ahora ha sido, si es serio, así se le va a tratar. Aparte, es un buen muchacho, se da a querer el cabrón”, mencionó Pepe, quien además fue el encargado de entregar a Ángela el día de la boda y les dedicó un inspirador mensaje por el inicio de su matrimonio.

Cabe recordar que la convivencia de Christian Nodal y Pepe Aguilar no es nueva, ya que en realidad, fue el padre de Ángela quien lo apoyó al inicio de su carrera y en más de una ocasión lo invitó a formar parte de sus jaripeos.

Pepe Aguilar conoció a Christian Nodal desde que comenzó su carrera como cantante Getty

¿Qué dijo Christian Nodal de Pepe Aguilar?

Desmintiendo las versiones de que el papá de su ahora esposa no los apoyó en el deseo por llegar al altar, Christian señaló que, desde que conoció a Pepe, únicamente ha recibido buenos tratos y tiene gratas experiencias.

“Conmigo ha sido súper bueno, súper bueno. Es una persona que ha sido muy empática, porque uno como papá siempre quiere lo mejor para sus hijas, ¿no? Y bueno, yo estoy con su tesoro básicamente, con una de las personas más bellas de su vida y me ha recibido con mucho amor, mucho cariño, mucho respeto”, aseguró el sonorense.