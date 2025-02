La Casa de los Famosos All Stars: los MEMES más divertidos de la eliminación de Salvador Zerboni

Como te contamos en TVyNovelas, los nervios estuvieron a flor de piel a lo largo de este lunes en “La Casa de los Famosos All Stars”, sobre todo para Salvador Zerboni, Alfredo Adame, Paulo Quevedo y Uriel del Toro ya que ellos estuvieron en la zona de riesgo luego de que Aleska Génesis apostara por salvar a Alejandra Tijerina , la única mujer nominada.

Finalmente, luego de un giro inesperado en el que el voto del público fue fundamental, Salvador Zerboni le dijo adiós al reality show con un rictus de dolor en su cara que fue visible para todo el mundo mientras que Alfredo Adame volvió, triunfal, con sus compañeros... ¿pero cómo reaccionaron los internautas?

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES SOCIALES A LA ELIMINACIÓN DE SALVADOR ZERBONI EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL STARS”?

A pesar de que “La Casa de los Famosos All Stars” no puede verse en vivo en México a menos de que tengas la ayuda de una VPN debido al bloqueo regional, esto no fue impedimento para que desde muy temprana hora plataformas como X publicaran todos los pormenores del Lunes de Eliminación.

Quiero pensar que Zerboni acordó su salida por los temas de salud que tiene, de otra manera no entiendo cómo fué que Paulo y Uriel tuvieron más votos que él... SHOOOOCK! 😳 #LCDLFAllStars #LCDLF5 pic.twitter.com/enGeUhnuFc — LA TÍA (@tutialachismes) February 11, 2025

Salvador Zerboni es el primer eliminado de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ y llora desconsolado

El villano de telenovelas no podía creer la noticia de que había sido derrotado por Alfredo Adame por lo que comenzó a llorar y a preguntar por qué lo habían eliminado a él. pic.twitter.com/Abmub9yt4Q — NOTICIAS MEGAVISION (@megavisionmx) February 11, 2025

Las expectativas de los fans estuvieron al tope ya que Alfredo Adame , como es algo habitual en él, estaba nominado y no pocas personas desearon su salida; sin embargo, esto no ocurrió y dio lugar a una auténtica avalancha de memes.

Que perro corajeeeeee que hayan preferido un Alfredo Adame que un Salvador zerboni 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡 #LCDLFAllStars pic.twitter.com/dWZ96gSIyv — KARIDU (@lonishia) February 11, 2025

No quiero que Salvador Zerboni se vaya de #LCDLFAllStars 😭 pic.twitter.com/JtCjtvd1we — 🌼Kim🌼 (@kim_rojas03) February 11, 2025

Los internautas le dieron rienda suelta a la imaginación y, luego de que “La Jefa” revelara a Salvador Zerboni como la persona eliminada, salieron a relucir toda clase de imágenes, gifs y videos graciosos para comentar este acontecimiento viral.

Yo no creo en los fraudes, Zerboni se fue por que el público votó por Uriel y Adame para joder a Cerdillo Rivera y a Paulo pues lo salvó él fandom de su cuarto!



Así de fácil, NADIE pidió votos por Zerboni ni el mismo!



#LCDLFAIlStars pic.twitter.com/ntfJcfWgVq — Swiftie Chequista 🏁 (@TiaSwiftie) February 11, 2025

Madurar es entender q Zerboni fue eliminado porque lo descuidaron dividiendo votos para salvar a Uriel con tal de sacar a Paulo. El real culpable es Lupillo q incitó a Aleska para salvar a la nueva con tal de sacar a un fuerte y le salió perfecta la estrategia #LCDLFAllStars pic.twitter.com/DfAksAv6lh — Adianez Aguila (@AdianezAgu11058) February 11, 2025

Frustración, sorpresa, alguna que otra molestia pero sobre todo muchas risas marcaron el primer Lunes de Eliminación de “La Casa de los Famosos All Stars” que se vio engalanado con imágenes referentes a series como “The Office”, “Bob Esponja” y “Los Simpson”: ¿quién crees que sea el segundo eliminado del juego?

Yo cuando oí a zerboni decir “¿qué hice?” :#LCDLFAllStars pic.twitter.com/vkWa5M6zrf — Yeudi Quintanilla (@MrYeudi) February 11, 2025

¿QUIÉN ES SALVADOR ZERBONI EL PRIMER ELIMINADO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL STARS”?

Salvador Zerboni es un popular actor mexicano, reconocido sobre todo por su trabajo en la serie “La reina del Sur” y cuyo debut en la pantalla chica tuvo lugar en el 2005, cuando formó parte del elenco de la serie “Machos”.

Zerboni, cuyo nombre completo es Salvatore García de León Zerboni, tiene una sólida carrera en el cine y la televisión en donde el formato del reality show no es ajeno a él, pues ha participado en programas como “Reto 4 elementos: Naturaleza extrema”, “Reto 4 elementos: La Liga Extrema” y “La Casa de los Famosos 2".