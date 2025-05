Kalimba reveló que cambió el futbol por la música debido al dinero: ‘Soy cantante por necesidad’

Para nadie es un secreto que el futbol es una de las grandes pasiones de Kalimba. En varias charlas, el cantante dejó claro que siempre tuvo el sueño de debutar en la Liga MX con los Pumas de la UNAM, el equipo de sus amores; sin embargo, el destino le tuvo preparado otro plan que le llegó de la forma más inesperada.

Ahora, en una reciente entrevista, Kalimba se sinceró como nunca antes y soltó algunos detalles inéditos de su vida personal, así como la delicada situación de su familia que lo orilló a optar por la música en lugar de continuar con su carrera de futbolista: ¡esto fue lo que dijo!

¿Por qué Kalimba es cantante y no futbolista como siempre lo soñó?

Este unes 26 de mayo, Kalimba acudió como invitado especial al programa de YouTube de Javier Paniagua en el que habló de su carrera, sus inicios en Onda Vaselina y Menudo , cómo ha logrado mantenerse vigente en el espectáculo y, por supuesto, la difícil situación que vivió en su infancia y que lo orilló a ser cantante en lugar de futbolista.

“Yo no soñé con estar aquí, yo no esperaba nada, yo soy cantante por una necesidad financiera, esa es la realidad”, aceptó Kalimba en cierta parte de la charla.

A decir de Kalimba, él estaba dispuesto a recorrer el largo camino que se necesita para llegar al futbol profesional en México; sin embargo, Sony Music le ofreció un atractivo contrato que llegó justo en un momento de gran necesidad: el divorcio de sus padres.

“Después de que mis papás se divorciaron, yo quería jugar futbol y cuando me ofrecieron cantar Sony Music me dio un buen cheque y dije ‘Esto puede ayudar a mi mamá, esto puede ayudar a mi familia’ (…) en ese momento la mejor opción para que cambiara la situación familiar para mí, era tomar ese cheque y hacer algo que por naturaleza está en mí”, declaró.

A pesar de que Kalimba nunca perdió el amor por el futbol y aún practica este deporte por puro pasatiempo, sí aceptó que el deporte pasó a un segundo plano ya que se dio cuenta del gran impacto que tiene su música en mucha gente que lo sigue.

“Yo de verdad no esperaba llegar aquí, después descubrí que aquí es donde me quería quedar, ya no me quería regresar al deporte”, expresó.

¿Qué fue lo último que se supo del caso de Kalimba y Melissa Galindo?

La última actualización de la denuncia que enfrentó a Kalimba y Melissa Galindo en los tribunales ocurrió hace poco más de una semana, cuando el cantante llegó a los juzgados penales del Reclusorio Oriente con sus abogados con motivo de una audiencia intermedia .

Durante su charla con medios de comunicación, Kalimba se mostró tranquilo y con mucha fe en demostrar su inocencia del supuesto abuso sexual que se le acusa ya que, además de su confianza en el sistema judicial, tiene el apoyo de su familia y sus amigos:

“Estoy tranquilo porque, en todo este tiempo, he podido meditar, y meditar siempre acomoda un poco las cosas en la mente y el alma”, aceptó.